جامعة مدينة السادات تنظم المؤتمر الدولي الرابع لمركز ضمان الجودة والتطوير المستمر

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 19 يوليو 2022 05:26 مساءً - نظمت جامعة مدينة السادات برئاسة د. أحمد محمد بيومي، المؤتمر الدولي الرابع لمركز ضمان الجودة والتطوير المستمر، وذلك بالتعاون مع جمعية إدارات مراكز ضمان الجودة باتحاد الجامعات العربية تحت عنوان "نحو نظم ضمان الجودة الذكية بالجامعات العربية"، بحضور د. عمرو عزت سلامة الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية، د. عبد الرحيم الحنيطي الأمين العام المساعد للاتحاد، د. يوهانسن عيد رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد المصرية.

وفى كلمته، أكد د. أحمد محمد بيومي على اهتمام الجامعة بتطبيق نظم جودة التعليم الحديثة والتي تتطور باستمرار؛ لمواكبة التطورات التقنية المتلاحقة عالميًا وخاصًة مع استخدام التحول الرقمي في تطوير أساليب التعليم والتعلم والتقييم وتطبيق الأنظمة الذكية.

وعلى هامش المؤتمر، تم عقد الاجتماع السنوي لمجلس إدارة الجمعية ومجلس ضمان الجودة لاتحاد الجامعات العربية، وفي ختام فعاليات المؤتمر تم عرض توصيات المؤتمر، ومن أهمها: التأكيد على يكون اتحاد الجامعات العربية هو جهة الاعتماد الإقليمي للجامعات العربية، وتفعيل دور الجمعية في إعداد المقيمين الخارجيين باتحاد الجامعات العربية، وضرورة الاتجاه لتطبيق نظم الجودة الذكية بوصفها منظومة للقياس والتقويم والاعتماد، وعقد ورش لمراكز وإدارات ضمان الجودة بالجامعات العربية لتبادل الخبرات وإعداد خطط لدعم نظم ضمان الجودة الذكية بالجامعات العربية.