أمير الكويت يعزي الرئيس السيسي في ضحايا حادث الصحراوي الشرقي بالمنيا

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 19 يوليو 2022 05:26 مساءً - بعث أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ببرقية تعزية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، عبّر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته للرئيس السيسي ولأسر ضحايا حادث اصطدام حافلة لنقل الركاب بشاحنة في محافظة المنيا، والذي أسفر عن سقوط العشرات من الضحايا والمصابين.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الكويتية «كونا»، مساء الثلاثاء، سأل أمير الكويت المولى تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء وتمام العافية.

وتابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، حالة المصابين بحادث تصادم أتوبيس نقل جماعي بسيارة نقل مقطورة بالطريق الصحراوي الشرقي أمام الكيلو 93 بمركز ملوي، وذلك بمستشفى ملوي التخصصي، حيث أسفر الحادث طبقا للمؤشرات الأولية، عن وفاة 25 مواطنا وإصابة 31 آخرين.

رافق المحافظ، عدد من قيادات مديرية الأمن، واللواء أحمد السايس رئيس مدينة ملوي، والدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة ودكتور شريف مدحت مدير فرع هيئة الإسعاف.

وأعرب المحافظ، عن خالص تعازيه ومواساته لأسر الضحايا، داعياً الله عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان، واطمأن المحافظ، على استقرار حالة المصابين، داعيا المولى سبحانه وتعالى أن ينعم عليهم بالشفاء العاجل، كما تابع تلقيهم العناية الطبية اللازمة وتحسن حالتهم الصحية.

وكلف المحافظ، وكيل وزارة الصحة بتوفير كل أوجه الرعاية والخدمات الطبية اللازمة طوال إقامتهم بالمستشفى لاستكمال العلاج حتى تماثلهم للشفاء وخروجهم من المستشفى، كما كلف المحافظ وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بصرف الإعانات العاجلة المقررة في هذا الشأن.