الزراعة: تحصين أكثر من 766 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى تقرير تلقاه وزير الزراعة واستصلاح الأراضى السيد القصير، ونائب الوزير للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة المهندس مصطفى الصياد، من رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة الدكتور عبد الحكيم محمود، حول إجمالى ما تم تحصينه ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، خلال الحملة التى بدأت فى 14 يوليو الجارى بجميع محافظات الجمهورية، للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة.
وذكر التقرير أنه تم تحصين 403 آلاف و857 رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية؛ بينها 210 آلاف و771 رأس أبقار، و101 ألف و349 رأس جاموس، و79 ألفا و707 رؤوس أغنام، و12 ألفا و30 رأس ماعز حتى 18 يوليو الجارى.
وأضاف التقرير أنه تم تحصين 362 ألفا و822 رأس ماشية ضد مرض حمى الوادى المتصدع، بينها 184 ألفا و191 رأس أبقار، و99 ألفا و288 رأس جاموس، و67 ألفا و107 رؤوس أغنام، و11 ألفا و730 رأس ماعز، و506 رؤوس جمال حتى 18 يوليو الجارى أيضا.
وناشدت الهيئة العامة للخدمات البيطرية المربين التجاوب مع الحملة والحرص على تحصين مواشيهم لحمايتها من الأمراض والأوبئة.
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