الجيزة تتسلم 4 أطنان لحوم صكوك أضاحى (صور)

جدة - نرمين السيد - وأشارت نائب المحافظ بأنه سيتم توزيع اللحوم المستلمة بالتنسيق بين مديرتى الأوقاف والتضامن الاجتماعى لضمان وصولها للمستحقين من خلال قاعدة البيانات المسجلة لدى التضامن بالأسر الأولى بالرعاية، كما أشارت إلى أن المحافظة قد استلمت طنين أثناء العيد وتم توزيعهم.

وأكدت إلى أهمية مبادرة التبرع بصكوك الأضاحى لما تتركه من أثر إيجابى على المواطن الأولى بالرعاية وتحقق التنمية الإجتماعية، مؤكدا أن المشروع يتم بمنتهى الشفافية ويصل الخير فيه لمستحقيه الحقيقيين.

يأتى ذلك فى إطار تكليفات أحمد راشد، محافظ الجيزة، برفع المعاناة عن كاهل الأسر الأكثر احتياجا والتعاون مع الجهات المعنية لتوزيع وإيصال لحوم صكوك الأضاحى لمستحقيها.