عاجل.. قراران جمهوريان بتعيين معاونين بالنيابة الإدارية

جدة - نرمين السيد - أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى القرار رقم 319 لسنة 2022 بتعيين 157 معاونا بالنيابة الإدارية.



جدة - نرمين السيد - أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى القرار رقم 319 لسنة 2022 بتعيين 157 معاونا بالنيابة الإدارية. كما أصدر الرئيس السيسى القرار رقم 320 لسنة 2022 بتعيين 156 معاونا للنيابة الإدارية. ونشر القراران فى الجريدة الرسمية.

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