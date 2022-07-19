عاجل.. المقاتلات الصربية ترافق شرفيا طائرة الرئيس السيسى للترحيب به (فيديو)

جدة - نرمين السيد - ونشر السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية عبر صفحته بموقع "فيسبوك"، جانبا من مرافقة المقاتلات الصربية، شرفيا، طائرة الرئيس عبد الفتاح السيسى للترحيب به.

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