عاجل- إجراء جديد من محافظ أسيوط بشأن ضحايا حادث المنيا

جدة - نرمين السيد - كلف محافظ أسيوط عصام سعد، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالمحافظة بصرف إعانات عاجلة المقررة للمصابين وأسر الضحايا المتوفيين من أبناء المحافظة من ضحايا حادث طريق ملوى الناتج عن تصادم حافلة بسيارة نقل مقطورة بالطريق الصحراوى الشرقى من الخلف أمام الكيلو 93 بمركز ملوى، والذى أسفر عن وفاة 22 شخصا وإصابة 32 آخرين.





وأعرب محافظ أسيوط، فى بيان اليوم الثلاثاء، عن خالص تعازيه ومواساته لأسر الضحايا، داعيًا الله عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان، وأن ينعم على المصابين بالشفاء العاجل. ووجه المحافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط بالتنسيق مع مديرية الصحة بالمنيا لمتابعة حالة المصابين من أبناء المحافظة، وتوفير كافة أوجه الرعاية والخدمات الطبية اللازمة طوال إقامتهم بالمستشفى، لاستكمال العلاج حتى تماثلهم للشفاء وخروجهم من المستشفى.

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