الجيزة: ضبط 22 سيارة تعمل دون تصريح فى حدائق الأهرام (فيديو)

جدة - نرمين السيد - كلف أحمد راشد، محافظ الجيزة، رئيس حى الهرم، وجهاز السرفيس والنقل الجماعى وبالتعاون مع الأجهزة المعنية بشن حملات مكبرة على مواقف السرفيس والطرق والمحاور المرورية بقطاع هضبة الأهرام للتأكد من الالتزام بالتعريفة المحددة لخطوط السير، وعدم تجزئة الطريق وعدم السماح بوحود المواقف العشوائية وذلك على مدار اليوم.





وشنت المحافظة حملة مكبرة بقطاع هضبة الأهرام بالبوابات الأولى والرابعة، أسفرت عن ضبط 22 سيارة فان خاصة تعمل بدون تصريح سير سرفيس وغير تابعة لأى جهة وتقوم بالمغالاة فى الأجرة المحصلة من المواطنين وتجزئة الطريق إلى جانب وجود موقف عشوائى لهم بمدخل البوابات يتسبب فى تعطيل الحركة المرورية، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم وسحب تراخيص السيارات وإزالة الموقف العشوائى. كما شملت جهود محافظة الجيزة بالقطاع إزالة ورفع موقف عشوائى للموتوسيكلات وضبط ومصادرة 5 موتوسيكل بدون لوحات معدنية بالإضافة إلى 2 تروسيكل غير مرخص مع رفع وإزالة أكثر من 150 حالة إشغال متنوعة للمحال والمنشآت التجارية. جاءت الحملات بمتابعة من المهندس حسن موافى، رئيس حى الهرم، ومحمود حسين رئيس جهاز السرفيس بالجيزة وأحمد أمام نائب رئيس الحى للقطاع.

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