عاجل.. استغاثة 150 ألف معلم بمسابقة التعليم بالسيسي.. ووزير التعليم يريح قلوبهم

انت الان تتابع خبر عاجل.. استغاثة 150 ألف معلم بمسابقة التعليم بالسيسي.. ووزير التعليم يريح قلوبهموالان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قام عدد من المعلمين الفائزين في مسابقة الـ 36 ألف معلم ومسابقة الـ 120 ألف معلم وهي التي تم إعدادها من خلال وزارة التربية والتعليم خلال الـ 3 سنوات الماضية، بتقديم استغاثة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي.

سبب استغاثة 150 ألف معلم بمسابقة التعليم بالسيسي

ونص استغاثة الـ 150 ألف معلم بمسابقة التعليم كما يلي “الرئيس عبد الفتاح السيسي.. نحيط علم سيادتكم أنه قد وقع ظلم على أبنائكم من معلمي مصر (١٥٠) ألف معلم (معلمي ٣٦ +١٢٠) من أبناء الوطن الشرفاء، وأعلنت وزارة التربية والتعليم و التعليم الفني، مسابقة وبوابة إلكترونية عبر صفحاتها الرسمية والقنوات الشرعية، للحصول على فرصة عمل بكل نزاهة وشفافية؛ ولكن انتهى الأمر بأن تخلت الوزارة عن كل تصريحاتها ومن ثم أعلنت عنها بعد انتهاء سباق التقديم والمرور بكل الاختبارات التى أعلنتها الوزارة لتعلن أمام الجميع من أبناء الوطن أنها غير مسؤولة عن البوابة الإلكترونية وانتهاء عقد الـ٣٦ المخالف للقانون رقم ١٥٥ الذي ينص على أن مدة التعاقد سنتان”.

وزير التعليم يحسم الجدل حول استغاثة المعلمين

وأكد وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، إن مسابقتي “36 ألف معلم” و”120 ألف معلم” “الذين تم الإعلان عنهما مسبقاً”، ولا يوجد علاقة لهما في المسابقة الحالية لتعيين 30 ألف معلم الجديدة، وذلك لأن هذه المسابقة الجديدة لكل من يريد التقديم للعمل ولا يوجد أفضلية لأحد فيها.. وليتنافس المتنافسون”.

وكشف شوقي إن مسابقة الـ 36 ألف معلم كانت مسابقة بالتعاقد المؤقت ولا يوجد فيها وعد بالتعيين، ولا يتم إعطاء الأفضلية في مسابقة الـ 30 ألف معلم جديدة، وذلك إلا بعد تخطي كل الاختبارات وسوف يكون بند الخبرة هو معيار المفاضلة بين الاثنين، وطبقاً لتصريحات الوزير في المؤتمر الصحفي الذي انعقد للإعلان عن تفاصيل مسابقة الـ 30 ألف معلم الجديدة.