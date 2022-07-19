انت الان تتابع خبر وظائف حكومية في وزارة الإسكان.. جهزوا أوراقكم والحقوا قدموا فرص على الفرازه والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قام الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالإعلان من خلال بوابة الوظائف الحكومية عن حاجة وزارة الإسكان، لشغل العديد من الوظائف الجديدة في العديد من المحافظات وهم “القاهرة، سوهاج، الأقصر”، وهم من أهم الوظائف التي تم طرحها حالياً.

وظائف حكومية في وزارة الإسكان لجميع المؤهلات

مديري مديريات الإسكان في القاهرة وسوهاج والأقصر.

وزارة الإسكان هي الجهة الطالبة.

الوظائف التخصصية.

الوظائف القيادية.

الوظيفة على قمة الوظائف، ويتم شغلها باقتراح خطة الإسكان في المحافظة، وهذا في ظل السياسة التي تعمل بها ووضع الخطط التنفيذية لها والإشراف على تنفيذها، ويعمل من يشغل الوظيفة تحت التوجيه العام للمحافظ المختص طبقاً للسياسة العامة للدولة.

المهارات المطلوب توافرها في المتقدمين

مؤهل هندسي عالي مناسب وقدرة كبيرة على القيادة والتوجيه.

اجتياز الدورات التدريبية المتوفرة.

قضاء مدة بينية تصل لعام على الأقل في وظيفة قيادية من المستوى الأدني المباشر، أو قضاء المدة الكاملة ومقدارها 18 عام على الأقل والاتفاق مع طبيعة العمل الوظيفية.

شروط المتقدمين إلى وظائف وزارة الإسكان

لابد أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل هندسي مناسب التقدير مقبول واعلي.

بيان حالة وظيفية معتمد متضمن تاريخ وظيفي وقدرات علمية وعملية ومهارات قيادية وبيانات اخرى للمتقدم مدعمة بالمستندات التي تدل على كل هذا.

بيانات إنجازات وإسهامات للمتقدم في الوحدة التي يعمل فيها.

بيان بمقترحات تطوير الجمعة المتقدم إليها.

التقديم يكون في الأمانة الفنية للجنة الدائمة للوظائف القيادية في الدور الثاني عشر داخل مقر الوزارة الذي يوجد في 1 شارع إسماعيل أباظة بالقصر العيني في القاهرة