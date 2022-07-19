جدة - نرمين السيد - تلقى السيد القصير وزير الزراعة، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، تقريرا من الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، حول إجمالى ما تم تحصينه ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع والتى بدأت 14 يوليو 2022 بمحافظات الجمهورية، للحفاظ على الثروة الحيوانية.





وأوضح التقرير أنه تم تحصين 403 آلاف و857 رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية بينهم "210 آلاف و771 رأس أبقار، 101 ألف و349 رأس جاموس، 79 ألفا و707 رؤوس أغنام، 12 ألف و30 رأس ماعز" حتى 18 يوليو الجارى. وتحصين 362 ألفا و822 رأس ماشية ضد مرض حمى الوادى المتصدع بينهم " 184 ألف و191 رأس أبقار، 99 ألفا و288 رأس جاموس، 67 ألفا و107 رؤوس أغنام، 11 ألف و730 رأس ماعز، 506 رؤوس جمال" حتى 18 يوليو الجارى أيضا. وتناشد الهيئة العامة للخدمات البيطرية المربين التجاوب مع الحملة والحرص على تحصين مواشيهم لحمايتها من الأمراض والأوبئة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الزراعة: تحصين 403 آلاف رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية (صور) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.