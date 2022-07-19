عاجل- التحالف الوطنى: 773 مليون جنيه دعما لـ 4.5 مليون أسرة فى عيد الأضحى

جدة - نرمين السيد - وأطلق التحالف حزمة واسعة من التدخلات على جميع المحاور (غذائى – نقدى – طبى - اجتماعى) خلال عيد الأضحى المبارك، لصالح ما يقارب 4.5 مليون أسرة بإجمالى تكلفة بلغت نحو 773 مليون جنيه مصرى"، خلال الفترة من الأول من يوليو وحتى منتصف يوليو 2022.

وتنوعت الجهود وشملت المحور الغذائى، حيث قدمت المؤسسات أعضاء التحالف تدخلات فى المحور الغذائى لصالح 4.203.097 أسرة مستفيدة بتكلفة إجمالية قدرت بـ 547.633.785 جنيها مصريا، وتمثلت التدخلات الاجتماعية فى أربع محاور فرعية: تشمل الوجبات الساخنة ولحوم صدقات، والصناديق الغذائية.

وعلى صعيد الأضاحى والتى بلغ إجمالى عددها 17.254 أضحية، وقد تمت عمليات الذبح للأضحيات داخل مصر فى (مجازر مركزية – فروع الجمعيات وجمعيات قاعدية)، وخارج مصر فى مجازر مركزية بالهند والبرازيل، وذلك بإجمالى تكلفة بلغت 524.805.000 جنيه، لصالح عدد أسر مستفيدة بلغ عددهم 3.878.313 أسرة، أما فيما يخص المحور النقدى والتدخلات النقدية فقد شملت تقديم مساعدات مالية بقيمة إجمالية بلغت 137.736.208 جنيهات لصالح عدد 150.038 أسرة مستفيدة.

وعلى صعيد متصل فقد قدمت المؤسسات أعضاء التحالف بخدمات طبية لصالح 75.580 أسرة مستفيدة بتكلفة إجمالية قدرت بـ 39.919.641 جنيه مصرى، وتمثلت التدخلات الطبية فى ثلاث محاور فرعية تنوعت بين القوافل الطبية بعدد 125 قافلة طبية فى جميع التخصصات، التدخلات الطبية المتعددة (كالعمليات والجلسات العلاجية وأطراف صناعية)، مبادرة قدم صحيح.

اما المحور الاجتماعى فقد قدمت المؤسسات أعضاء التحالف تدخلات فى المجال الاجتماعى لعدد 17.537 أسرة مستفيدة بتكلفة إجمالية قدرت بـ 47.260.934 جنيه مصرى، وتمثلت التدخلات الاجتماعية فى خمس محاور فرعية شملت إعادة إعمار وآبار ووصلات مياه، زواج يتيمات وتجهيز عرائس، معارض ملابس وأثاث، دورات تدريبية وورش عمل توعوية، تمكين اقتصادى ومشروعات صغيرة ودعم النشاط الزراعى

وفى سياق متصل، وإيمانا بدور أعضاء التحالف فى تخفيف الأعباء عن المواطنين المستحقين، وخاصة فى الظروف الاستثنائية التى يمر بها كافة دول العالم نتيجة التغيرات الاقتصادية عالميا، فقد قامت بعض المؤسسات الأعضاء بزيادة مخصصاتها لتعزيز القدرات الإجمالية لتغطية عدد أكبر من المستحقين فى كافة أنحاء الجمهورية.

وفى ذات السياق، وإيمانا بأهداف التحالف من توطيد العلاقات والتعاون بين المؤسسات الأعضاء فى صورة تكاملية، تم التنسيق ميدانيا بين مؤسسة صناع الحياة وجمعية الأورمان، حيث استفادت جمعية الأورمان من الميزة النسبية لمؤسسة صناع الحياة وهى زيادة عدد المتطوعين فى المساعدة فى التجزئة والتعبئة والتغليف وذلك لمواكبة الكم الهائل من العمل بالمجزر، والجدير بالذكر أن هذا التصرف تم لامركزيا من المتطوعين والمنسقين الميدانيين لكلا المؤسستين، وهو مؤشر قوى على نجاح التحالف فى غرس القيم التكاملية فى المتطوعين أنفسهم.

يذكر أن التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى كان انطلق فى 13 مارس 2022 وذلك بمشاركة كبرى مؤسسات العمل الأهلى والتنموى فى مصر حيث يضم 23 جمعية ومؤسسة أهلية بالإضافة إلى الإتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والذى يضم فى عضويته 30 إتحاد نوعى و27 اتحاد اقليمى، والتى تعمل فى مختلف مجالات التنمية على تنوعها من خدمية وصحية وتوعوية وتعليمية وعمرانية وغيرها. حيث يضم التحالف الوطنى كل من (الإتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية ومؤسسة حياة كريمة ومؤسسة بيت الزكاة والصدقات المصرى ومؤسسة الجود الخيرية وجمعية الاورمان وبنك الطعام المصرى ومؤسسة مصر الخير ومؤسسة مجدى يعقوب والمعهد القومى للأورام بكل فروعه والهيئة القبطية الانجيلية ومؤسسة بهية ومؤسسة أهل مصر ومؤسسة صناع الحياة ومؤسسة راعى مصر وجمعية رسالة وجمعية الباقيات الصالحات وجمعية رعاية مرضى الكبد ومستشفيات جامعة القاهرة، وكذلك مؤسسة العربى لتنمية المجتمع وجمعية الدكتور مصطفى محمود ومؤسسة صناع الخير ومؤسسة كير ومؤسسة عدالة ومساندة ومؤسسة أبو العينين.