انت الان تتابع خبر نتيجة الصف الثالث الثانوي الأزهري 2022 برقم الجلوس.. الخطوات هتساعدكم تعرفوها والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انتشرت الكثير من التساؤلات في الوقت الحالي عن خطوات معرفة نتيجة الصف الثالث الثانوي الأزهري 2022 برقم الجلوس الدور الاول، وهذا يأتي بعد انتهاء الامتحانات، وجميع الطلاب ينتظرون النتيجة بفارغ الصبر حتى يحددوا مصيرهم.

خطوات ورابط معرفة نتيجة الصف الثالث الثانوي الأزهري 2022 برقم الجلوس

ولابد على الطالب الأزهري عند ظهور النتيجة أن يتجه للمنصة الرسمية التي تخص إظهار النتيجة للطالب من خلال بوابة الأزهر الرسمية، وحالياً توجد فقط منصة الابتدائية والإعدادية، ولزيارة منصة الثانوبة الأزهرية انقر هنا.

ونتيجة الثانوية الأزهرية ليست متوفرة حالياً، ويتم تصحيح الاوراق في الوقت الحالي، وكان الدكتور سلامة جمع رئيس قطاع معاهد الأزهر توجه لتفقد تصحيح الامتحانات التي لم يتم الانتهاء منها إلى الآن.