مصرع عنصر إجرامى شديد الخطورة فى تبادل إطلاق نار مع الشرطة بأسوان

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 19 يوليو 2022 03:29 مساءً - واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الجنائية الخطرة .

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان تواجد (أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة - سبق إتهامه فى 15 قضية ما بين " ضرب - سرقة بالإكراه شروع فى سرقة - حريق عمد - مقاومة سلطات - مخدرات " ، مقيم بقرية سبيل العرب دائرة مركز شرطة كوم أمبو بمديرية أمن أسوان ) ، ومطلوب التنفيذ عليه بالسجن المؤبد فـى 5 جنايات " قتل عمد - مخدرات - سرقة "، وعقوبات بالحبس 45 سنة فى 8 قضايا أبرزها " سلاح - إستعمال قوة - سرقة - حريق عمد")

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المذكور ، ولدى إستشعاره بالقوات بادر بإطلاق النيران تجاهها فبادلته القوات ، مما أسفر عن مصرعه وعُثر بجواره على (رشاش جرينوف - 500 طلقة من ذات العيار – 2 بندقية آلية - 8 خزائن - طبنجة – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) ، كما عثر على ( 25 كيلو جرام لمخدر البانجو – كيلو جرام لمخدر الحشيش) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.