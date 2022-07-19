أخبار مصرية

مصرع عنصر إجرامى شديد الخطورة فى تبادل إطلاق نار مع الشرطة بأسوان

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احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 19 يوليو 2022 03:29 مساءً - واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الجنائية الخطرة .

 

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان تواجد (أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة - سبق إتهامه فى 15 قضية ما بين " ضرب - سرقة بالإكراه شروع فى سرقة - حريق عمد - مقاومة سلطات - مخدرات " ، مقيم بقرية سبيل العرب دائرة مركز شرطة كوم أمبو بمديرية أمن أسوان ) ، ومطلوب التنفيذ عليه بالسجن المؤبد فـى 5 جنايات " قتل عمد - مخدرات - سرقة "، وعقوبات بالحبس  45 سنة فى 8 قضايا أبرزها " سلاح - إستعمال قوة  - سرقة -  حريق عمد")

 

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المذكور ، ولدى إستشعاره بالقوات بادر بإطلاق النيران تجاهها فبادلته القوات ، مما أسفر عن مصرعه وعُثر بجواره على (رشاش جرينوف -  500 طلقة من ذات العيار – 2 بندقية آلية -  8 خزائن - طبنجة – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) ، كما عثر على ( 25 كيلو جرام لمخدر البانجو – كيلو جرام لمخدر الحشيش) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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