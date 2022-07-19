عاجل.. مدبولى: إنشاء 200 ألف وحدة سكنية بالقاهرة الكبرى

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم؛ لمتابعة تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بإنشاء 200 ألف وحدة سكنية بالقاهرة الكبرى، ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" وفى إطار خطة الدولة لتطوير المناطق غير الآمنة.





وفى مستهل الاجتماع، أشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بالبدء فى بناء 200 ألف وحدة سكنية بالقاهرة الكبرى، وفى ضوء ذلك وجه بحصر كل الأراضى المملوكة لجهات الدولة داخل القاهرة حتى يتم البدء فى البناء عليها، فضلاً عن البدء فى الإخلاء للمناطق غير المخططة.

وأشار رئيس الوزراء فى هذا السياق إلى نجاح الدولة المصرية فى القضاء على المناطق العشوائية غير الآمنة، وتسكين أهالينا فى مناطق سكنية حضارية مخططة ولائقة، مضيفاً أننا سنستمر وفقاً لتوجيهات السيد الرئيس فى تطوير المناطق غير المخططة.

وصرّح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع استعرض استراتيجية تطوير المناطق غير المخططة بإقليم القاهرة الكبرى، موضحا أن المشروع يتضمن إنشاء نحو 200 ألف وحدة سكنية على مرحلتين.

وأضاف سعد أن الاجتماع تناول عرض المناطق غير المخططة وتقدير عدد الوحدات بكل منطقة وذلك فى محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية وكذا عرض حصر الأراضى الفضاء المقترحة لمشروعات الإسكان بديل العشوائيات فى المحافظات الثلاث.