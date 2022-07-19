ضمن وثيقة سياسة ملكية الدولة.. جلسة حوار الخبراء تناقش قطاع تجارة الجملة

جدة - نرمين السيد - وناقشت الجلسة، قطاع تجارة الجملة والتجزئة مع المتخصصين من ممثلى اتحاد الغرف التجارية والجهات الحكومية.

وفى سياق متصل، ألقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، خلال تدشينه حوار الخبراء الموسع حول "وثيقة سياسة ملكية الدولة"، التى أعلنت عنها الحكومة مؤخرا.

وأشار إلى أن من دوافع إصدار هذه الوثيقة وهذا التوجه بصفة عامة هو مطالبات للعديد من الخبراء خلال الفترة الماضية بضرورة تحديد شكل تواجد الدولة فى الاقتصاد المصرى بوضوح شديد، وهو ما يعتبر جوهر الوثيقة والهدف الرئيسى لإصدارها، حيث تحدد الوثيقة سياسة الدولة تجاه الأصول المملوكة لها، ومنطق تواجدها فى النشاط الاقتصادى خلال المرحلة القادمة.

وأكد رئيس الوزراء أنه رغم وجود ارتباطات عديدة على جدول العمل اليومى له، إلا أنه حريص بشكل شخصى على متابعة آراء الخبراء فى كل المجالات الاقتصادية ونمو الاقتصاد فى مصر بصفة عامة، ولذا فقد حرصنا على إرساء مرتكزات ومحددات لرؤيتنا للمرحلة القادمة، والتى يشغل فيها محور تعزيز دور القطاع الخاص حيزا كبيرا من هذه الرؤية، من خلال العودة لقيادة مختلف الأنشطة الاقتصادية فى الدولة المصرية.