فجر غد.. وصول جثمان الصيدلى القتيل بالرياض إلى مطار القاهرة

جدة - نرمين السيد - يصل فى الساعة الخامسة وأربعين دقيقة فجر غد الأربعاء، إلى مطار القاهرة الدولى، جثمان الصيدلى المصرى القتيل أحمد محمد عبد الهادى، الذى تم إطلاق النار عليه من سيدة سعودية وهو داخل الصيدلية التى يعمل بها.





وذلك على رحلة مصر للطيران رقم MS650 والتى تغادر مطار الملك خالد الدولى بالرياض فى تمام الساعة 4:10 فجراً بتوقيت السعودية.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة: إن الوزير تلقى تقريرا الملحق العمالى أحمد رجائى رئيس مكتب التمثيل العمالى بالرياض، أشار فيه إلى أنه تم إنهاء إجراءات شحن الجثمان إلى مصر، حيث قامت القنصلية العامة بالرياض بتوجيهات من السفير طارق المليجى القنصل العام المصرى بالرياض بتذليل العقبات نحو إنهاء إجراءات شحن الجثمان، حيث تعذر إصدار تأشيرة الخروج النهائى للجثمان لعدم وجود جواز السفر الخاص بالصيدلى والذى يرجح أن يكون داخل مقر الصيدلية والتى تم وضعها تحت تصرف النيابة العامة ولا يمكن فتحها.

وأشار الملحق العمالى إلى أن السفير أصدر توجيهاته باستخراج وثيقة سفر عاجلة وإرسالها إلى مدينة سكاكا على متن أول طائرة مغادرة الرياض إلى مدينة سكاكا، فضلا عن شحن الجثمان على نفقة الدولة تقديراً لظروف الوفاة.

وأضاف أحمد رجائى رئيس مكتب التمثيل العمالى أن القنصلية العامة بالرياض تتابع التحقيقات للحفاظ على جميع حقوق الصيدلى المتوفى، كما يتابع مكتب التمثيل العمالى بالرياض مستحقات الصيدلى المتوفى المالية لدى جهة عمله ولدى التأمينات الاجتماعية، حيث تعد الوفاة من ضمن حوادث العمل والتى وقعت داخل مقر عمله ووقت دوامهم الرسمى.

وكان وزير القوى العاملة محمد سعفان يتابع أولا بأول مع مكتب التمثيل العمالى بالقنصلية العامة المصرية بالعاصمة الرياض بالمملكة العربية السعودية، واقعة حادث وفاة الصيدلى مصرى الذى تم اطلاق النار عليه من سيدة سعودية وهو فى داخل الصيدلية التى يعمل بها، وفى وقت دوامه الرسمى مما أدى إلى إصابته برصاصتين فى منطقة الظهر وتم نقله إلى المستشفى لمحاولة إنقاذ حياته إلا أنه فارق الحياة فور وصوله إلى المستشفى.

ووجه الوزير مكتب التمثيل العمالى بالتواصل مع أهل المتوفى؛ لتسهيل جميع الإجراءات بالتنسيق مع القسم القنصلى؛ لإنهاء إجراءات شحن الجثمان عقب تصريح النيابة.

وأوضح الملحق العمالى أن الوفاة سببها إطلاق رصاصتين من إحدى السيدات السعوديات، والتى طلبت منه صرف مضاد حيوى دون إرشادات طبيب، لكنه رفض فأطلقت عليه الرصاص، فى وقت دوامه الرسمى أثناء تواجده فى الصيدلية التى يعمل بها "صيدلية العائلة" الكائنة بحى الناصرية فى مدينة سكاكا التابعة لمنطقة الحدود الشمالية.

وكشف أحمد رجائى رئيس مكتب التمثيل العمالى عن أن الشرطة قامت بإلقاء القبض السيدة التى أطلقت الرصاص على الصيدلى، وتفريغ الكاميرات وبدء التحقيقات لمحاولة الوصول إلى أسباب الحادث.