ضبط مرتكب واقعة التعدي على طليقته ببورسعيد

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 19 يوليو 2022 02:23 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الزهور بمديرية أمن بورسعيد بوصول إحدى السيدات (ممرضة - مقيمة بدائرة القسم) مصابة بجرح طعن وتم إسعافها واستقرار حالتها الصحية.

بالانتقال وسؤال المصابة.. اتهمت ("طليقها" عاطل - له معلومات جناية - مقيم بدائرة القسم)، بالتعدى عليها بالضرب وإحداث إصابتها بسلاح أبيض حال سيرها بدائرة القسم عقب انتهاء عملها.. بسبب وجود خلافات سابقة بينهما على إثر طلاقهما.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، والسلاح المستخدم فى الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.