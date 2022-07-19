محافظ أسيوط ينعي ضحايا حادث تصادم اتوبيس نقل جماعي بمقطورة في المنيا...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 19 يوليو 2022 02:22 مساءً - نعى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ببالغ الحزن والأسى ضحايا حادث تصادم أتوبيس نقل جماعي بسيارة نقل مقطورة بالطريق الصحراوي الشرقي من الخلف أمام الكيلو 93 بمركز ملوي والذي أسفر عن وفاة 22 وإصابة 32 آخرين منهم مواطنين من محافظة أسيوط.

وأعرب محافظ أسيوط عن خالص تعازيه ومواساته لأسر الضحايا داعياً الله عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان داعيا المولى سبحانه وتعالى أن ينعم علي المصابين بالشفاء العاجل.

وكلف المحافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط بالتنسيق مع مديرية الصحة بالمنيا لمتابعة حالة المصابين من أبناء المحافظة وتوفير كافة أوجه الرعاية والخدمات الطبية اللازمة طوال إقامتهم بالمستشفى لاستكمال العلاج حتى تماثلهم للشفاء وخروجهم من المستشفى.

كما كلف اللواء عصام سعد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسيوط بصرف الإعانات العاجلة المقررة في هذا الشأن للمصابين وأسر الضحايا المتوفيين من أبناء المحافظة.