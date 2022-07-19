الرئيس السيسي يختتم زيارته الى المانيا ويتوجه إلى العاصمة الصربية بلجراد

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 19 يوليو 2022 02:22 مساءً - اختتم الرئيس عبد الفتاح السيسي زيارته الى دولة المانيا اليوم ويتوجه سيادته إلى العاصمة الصربية بلجراد في زيارة ثنائية رسمية الاولى من نوعها وذلك في إطار العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن زيارة السيد الرئيس إلى بلجراد ستشهد عقد مباحثات مكثفة مع الرئيس الصربي " ألكسندر فوتشيتش"، بالإضافة إلى مقابلة رئيس البرلمان الصربي، وذلك لبحث آليات تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية بين الجانبين، فضلاً عن النظر في سبل التعاون والتنسيق على الصعيدين الدولي والإقليمي.

كما سيتخلل الزيارة عدد آخر من الأنشطة المكثفة للسيد الرئيس، وعلى رأسها قيام سيادته بإلقاء كلمة في جامعة بلجراد تتضمن التركيز على مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وآفاق تعظيمها، فضلاً عن استعراض محددات السياسة المصرية تجاه أهم القضايا الإقليمية والدولية المعاصرة.