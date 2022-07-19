لأول مرة .. علاج الآلام بالأشعة التداخلية بالمجمع الطبي بالإسماعيلية

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 19 يوليو 2022 02:22 مساءً - نجح أطباء قسم الأشعة بمجمع الإسماعيلية الطبي فى استخدام التردد الحراري النابض تحت توجيه الأشعة المقطعية، وذلك لأول مرة بالمجمع الطبي التابع لهيئة الرعاية الصحية بالاسماعيلية، وتم علاج الآلام بالأشعة التداخلية وتخفيف حدة الألم بشكل ملحوظ لحالتين

الحالة الأولى لمريض فى العقد السابع من العمر يعانى من خشونة متقدمة بالفقرات العنقية وآلام مستمرة فشل معها العلاج الدوائي

الحالة الثانية لمريضة فى العقد الثالث من العمر تعانى من عرق النسا يصاحبه آلام فى الغضاريف ومفصل الفخذ

تقدر تكلفة العملية الواحدة فى القطاع الخاص 40 ألف جنيه بينما لم يتكلف المنتفع أكثر من 300 جنيه كنسبة مساهمة.

ويشار إلى أن علاج الآلام باستخدام الأشعة التداخلية يُعد فعالاً لأكثر من 90٪؜ من الحالات التى لا تستلزم التدخل الجراحي، إضافة إلى حالات الأمراض المزمنة التى يصعب تخديرها، فيما شهدت وحدة الأشعة المقطعية ووحدة القسطرة والأشعة التداخلية بالمجمع الطبي التابع للهيئة العامة للرعاية الصحية بالاسماعيلية تطوراً ملحوظاً فى علاج الألم لمرضى الأورام السرطانية وآلام مابعد عمليات العمود الفقري.

أجرى الجراحتان للحالات السالف ذكرها الفريق الطبي المتميز المكون من :-

د. أحمد عوض بيصار - أستاذ مساعد الأشعة التداخلية

د . محمد عبدالسلام عناني - رئيس قسم الأشعة.

وبمشاركة فنين الأشعة:-

أ. احمد فاروق علي

أ. مايكل مقار ناشد

أ. علا عيد عبد الحي