وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة يوجه الشكر للقيادات والعاملين بالمنظومة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 19 يوليو 2022 02:22 مساءً - *الدكتور خالد عبدالغفار يوجه بإجراء حوارات مجتمعية مع المستثمرين بالقطاع الصحي لمعرفة التحديات التي تواجههم والعمل على حلها*

*الصحة: انخفاض أعداد الوفيات مقارنة بأعداد المصابين بفيروس كورونا*

*الصحة تؤكد جاهزية واستعداد المنشآت الصحية للتعامل مع المستجدات الحالية والمستقبلية لجائحة فيروس كورونا*

*الصحة: توافر مخزون استراتيجي كافِ من المستلزمات الطبية والأدوية الخاصة بعلاج فيروس كورونا*

وجه الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان الشكر لكافة قيادات الوزارة ومديري المديريات بكافة محافظات الجمهورية والعاملين ضمن المنظومة الصحية، على مجهوداتهم المتميزة وعملهم الدؤوب والتعامل السريع وبكفاءة مع الحالات الطارئة خلال فترة عيد الأضحى المبارك.

جاء ذلك خلال اجتماع الوزير الإسبوعي، أمس الأثنين، مع قيادات الوزارة ورؤساء الهيئات، وبمشاركة كافة وكلاء الوزارة بالمحافظات عبر تقنية الـ "فيديو كونفرانس"، لمتابعة سير العمل بمختلف ملفات الوزارة، والوقوف على التحديات والمعوقات والعمل على تذليلها، لضمان استمرار تقديم أفضل خدمات طبية للمرضى، وذلك ضمن استراتيجية الوزارة للإرتقاء بالصحة العامة للمواطنين.

واطلع الوزير خلال الاجتماع على مؤشرات الأداء خلال فترة عيد الأضحى المبارك، من خلال التقارير الخاصة بالإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة، وما تم توفيره من خدمات طارئة خلال تلك الفترة من خلال المشروع القومي للرعايات والحضانات والطوارئ ومركز النداء الآلي 137، كما اطلع الوزير على المعدلات الخاصة بالمستشفيات الأكثر استقبالاً للحوادث، والمحافظات والطرق الأكثر استقبالاً للحوادث.

ووجه الوزير خلال الاجتماع بإجراء حوارات مجتمعية مع المستثمرين بالقطاع الصحي والراغبين في الحصول على تراخيص للمنشآت الطبية، لمعرفة التحديات التي تواجههم والعمل على حلها من خلال تسهيل وتبسيط دورة المستندات والإجراءات الخاصة بالحصول على التراخيص، والتي تتوافق مع المعايير الخاصة بالهيئة العامة للإعتماد والرقابة الصحية، وذلك وفقاً للخريطة الصحية المتكاملة للدولة وذلك عقب اطلاعه على عرض تقديمي حول التحديات والمعوقات التي تواجه المنظومة.

وحول الوضع الوبائي الخاص بفيروس كورونا؛ أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير استمع خلال الاجتماع إلى شرح مفصل حول الوضع الوبائي العالمي والمحلي، حيث يتم تقييم الوضع محلياً وفقاً للبرنامج القومي لترصد الأمراض المعدية، لافتاً إلى انخفاض أعداد الوفيات مقارنة بأعداد المصابين، حيث أفادت الدراسات الخاصة بالتسلسل الجيني لعينات فيروس كورونا أن كافة الحالات المصابة ، مصابة بمتحور أوميكرون وسلالته الفرعية.

وأكد "عبدالغفار" جاهزية واستعداد كافة المنشآت الصحية التابعة لوزارة الصحة للتعامل مع المستجدات الحالية والمستقبلية للجائحة، مشيراً إلى توجيه الوزير كافة مديري المديريات الصحية بالمحافظات بالتأكد من تدريب جميع العاملين على تنفيذ الخطط المختلفة للتعامل مع أي مستجدات خاصة بالجائحة حال الاحتياج، كما أكد على ضرورة المتابعة الدائمة لتوافر مخزون استراتيجي كافِ من المستلزمات الطبية والأدوية الخاصة بعلاج فيروس كورونا.

وأضاف "عبدالغفار" أن الوزير شدد على اهمية رفع الوعي المجتمعي بضرورة الالتزام بالاجراءات الوقائية والاحترازية لفيروس كورونا، والحصول على الجرعات التنشيطية من اللقاحات المضادة للفيروس، حيث يتمكن المواطنين ممن هم أكبر من 65 عاماً أو من يعانون من أمراض مزمنة الحصول على الجرعة التنشيطية للقاح بعد مرور 3 أشهر من حصولهم على الجرعة السابقة لها، بينما يتمكن المواطنين الأصحاء الحصول على الجرعة التنشيطية بعد 6 أشهر، وذلك دون الحاجة لتسجيل مسبق.