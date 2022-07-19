رئيس شركة جنوب إفريقية: الإنتاج الحربى الركيزة الأولى للتصنيع العسكرى بمصر

جدة - نرمين السيد - استقبل المهندس محمد أحمد مرسى وزير الدولة للإنتاج الحربى، Jan Patrick Helmsen الرئيس التنفيذى لشركة راينميتال دينيل "Rheinmetall Denel Munition" الجنوب إفريقية ووفد مرافق، لبحث أوجه التعاون المشترك بين الجانبين، جاء ذلك بمقر ديوان عام الوزارة.





أوضح الوزير "مرسى" أنه تم خلال اللقاء استعراض الإمكانيات التكنولوجية والتصنيعية والفنية لشركات ووحدات الإنتاج الحربى والتأكيد على اهتمام الوزارة بتعزيز التعاون بين شركاتها والشركات الجنوب أفريقية فى مختلف المجالات وتحقيق الشراكة الاستراتيجية التى تعود بالنفع على كلا الجانبين، وتم التأكيد على أن دور الوزارة الأساسى يتمثل فى تلبية وتدبير مطالب واحتياجات القوات المسلحة والشرطة المصرية من مختلف الذخائر والأسلحة والمعدات، كما يتم الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية لتصنيع منتجات مدنية متنوعة والمساهمة فى تنفيذ المشروعات القومية ومشروعات التنمية بالدولة لتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصرى.

وأشار وزير الدولة للإنتاج الحربى، إلى أن اللقاء شهد مناقشة سبل فتح آفاق جديدة للتعاون بين شركات الإنتاج الحربى و"راينميتال دينيل" فى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وتم التأكيد على أنه يوجد العديد من المؤشرات التى تعكس وجود فرص واعدة لإقامة شراكة صناعية بين الجانبين فى المجال العسكرى.

وأشار إلى أن توجه الدولة الحالى هو زيادة التعاون والتكامل مع الشركات الأجنبية لنقل التكنولوجيات الحديثة لخطوط الإنتاج المصرية وتعميق التصنيع المحلى والاستفادة من الإصلاحات والقرارات الاقتصادية التى اتخذتها مصر لتشجيع الاستثمار الخارجى خاصةً فى المجال الصناعى، مضيفاً أن هذا التوجه تتماشى معه إستراتيجية العمل بوزارة الإنتاج الحربى والتى تتمثل فى تبادل الخبرات والمعلومات الفنية والتعاون مع مختلف الشركات والمؤسسات العالمية لتحقيق هذا الغرض الخاص بنقل وتوطين التكنولوجيات الحديثة فى مجالات التصنيع المختلفة داخل الشركات والوحدات التابعة لها بالاستفادة من البنية التحتية والإمكانيات التكنولوجية والبشرية بمصانعها.

من جانبه استعرض Jan Patrick Helmsen الرئيس التنفيذى لـ "راينميتال دينيل" رؤية الإصلاح والتنمية بالشركة، موضحاً أن الشركة تعد واحدة من أكبر الشركات العاملة فى مجال الصناعات الدفاعية، مضيفاً أن "راينميتال دينيل" مملوكة للحكومة الجنوب إفريقية وهى متخصصة فى إنتاج العديد من المنتجات العسكرية مثل الذخائر بأنواعها (تقليدية – ذكية) ومكوناتها ووحدات التخلص من الذخائر المتقادمة، معدات الكشف عن الألغام، العربات المدرعة ومنظومات التحكم عن بُعد RCWS، الهاوتزر 155 مم G6 المدافع المتوسطة وذخائرها 20:35 مم، الصواريخ المضادة للدبابات (م د)، كما تنتج أجهزة الاتصالات وأنظمة الرادار، منظومات الدفاع الجوى، منظومات الحماية الإيجابية والسلبية، وأنظمة التوجيه بالليزر.

وأشاد رئيس مجلس إدارة الشركة الجنوب إفريقية بالإمكانيات التكنولوجية لشركات الإنتاج الحربى التى تعد الركيزة الأولى للتصنيع العسكرى بمصر، مؤكداً على اهتمام "راينميتال دينيل" بتعزيز سبل التعاون المشترك مع الجانب المصرى.

كما أشاد بالاستقرار الذى تشهده مصر حالياً نتيجة للجهود التى تبذلها الدولة لمكافحة الإرهاب وتحسين الحالة الأمنية وإجراءات الإصلاح الاقتصادى لجذب الاستثمارات الأجنبية على الرغم من التحديات التى تشهدها مثلها مثل باقى دول العالم نتيجة لجائحة كورونا والحرب (الروسية – الأوكرانية)، معرباً عن تطلعه إلى أن يكون لهذا اللقاء مردود إيجابى نحو زيادة التعاون فى مجال الصناعات الدفاعية.

بدوره صرح المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربى والمتحدث الرسمى للوزارة، محمد عيد بكر أن الوزارة حريصة على تعزيز ودعم أواصر التعاون مع الجانب الجنوب إفريقى خاصةً فى ظل حرص الوزارة على توسيع دائرة منتجاتها العسكرية والمدنية ورفع جودتها وقدرتها التنافسية فى الأسواق العالمية، مضيفاً أنه فى نهاية اللقاء تم الاتفاق على أهمية تبادل زيارات الوفود الفنية للجانبين للإطلاع على الإمكانيات المتوفرة بكل جهة على أرض الواقع ووضع آليات وخطط لتفعيل التعاون المشترك.

حضر اللقاء المهندس محمد محمد صلاح الدين مصطفى نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربى والعضو المنتدب، المهندس محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لمكتـب الوزيـر، المهندس محمـد خالـد زقـزوق مستشار الوزير لشؤون القطاعـات الحكومية، المهندس محمود عرفات مستشار الوزير للصناعات الكيميائية ومعالجة المياه.

والدكتورة عايدة الصبان مستشار الوزير لتصنيع الإلكترونيات، محمــد فــؤاد مترجـــم، محمـد بكــر المستشــار الإعلامــى للوزيــر، الدكتور مهندس صلاح جمبلاط رئيس القطاعات الفنية بالهيئة، المهندس هشام خطاب رئيس قطاع العلاقات العامة والمراسم، وحضر اللقاء من شركة "راينميال دينيل" الجنوب أفريقية كل مــن جون دى تويت مدير عام التصنيع والهندسة، ألبرت أفديكا مدير عام تطوير الأعمال والاتصال، موريس زيكمان المدير التنفيذى للمبيعات – مصر.