عاجل.. تفعيل إجراءات الوقاية من كورونا بجميع المطارات

جدة - نرمين السيد - قال المهندس محمد سعيد محروس، رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، اليوم الثلاثاء، إنه تم إصدار توجيهات بتفعيل الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا بجميع المطارات والمرافق الحيوية وذلك بالتنسيق مع إدارات الحجر الصحى بالمطارات.





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