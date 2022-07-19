عاجل.. السيسى يختتم زيارته إلى ألمانيا ويتوجه لصربيا (فيديو)

جدة - نرمين السيد - يختتم الرئيس عبدالفتاح السيسى، زيارته إلى دولة ألمانيا اليوم ويتوجه إلى العاصمة الصربية بلجراد فى زيارة رسمية الأولى من نوعها، فى إطار العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين.





وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن زيارة الرئيس إلى بلجراد ستشهد عقد مباحثات مكثفة مع الرئيس الصربى ألكسندر فوتشيتش، بالإضافة إلى مقابلة رئيس البرلمان الصربى، لبحث آليات تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية بين الجانبين، فضلا عن النظر فى سبل التعاون والتنسيق على الصعيدين الدولى والإقليمى. كما سيتخلل الزيارة عدد آخر من الأنشطة المكثفة للرئيس، وعلى رأسها إلقاء كلمة فى جامعة بلجراد تتضمن التركيز على مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وآفاق تعظيمها، فضلا عن استعراض محددات السياسة المصرية تجاه أهم القضايا الإقليمية والدولية المعاصرة.

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