عاجل- بيان جديد من الصحة بشأن مصابى حادث المنيا

جدة - نرمين السيد - أعلن وزير التعليم العالى والبحث العلمى والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، خروج 16 مصابا من مستشفى ملوى العام، بعد تلقيهم الخدمات الطبية واللازمة، إثر إصابتهم فى حادث التصادم الذى وقع صباح اليوم الثلاثاء، بين أتوبيس وسيارة نقل، بالطريق الصحراوى الشرقى، بالقرب من محافظة المنيا.





وكان الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، قد صرح أن الوزارة دفعت بـ 28 سيارة إسعاف مجهزة، لموقع حادث التصادم، وقامت بنقل المصابين إلى مستشفى ملوى العام. وأشار «عبدالغفار» إلى أن الحادث أسفر عن وفاة 23 مواطناً وإصابة 30 آخرين، مؤكدا رفع حالة الاستعداد فى مستشفيات محافظة المنيا، والمحافظات المجاورة، وتوافر جميع فصائل الدم وأدوية الطوارئ فى جميع المستشفيات التى استقبلت المصابين. وأوضح «عبدالغفار» أن الإصابات تراوحت ما بين كسور فى العظام واشتباه كسور فى العمود الفقرى، وارتجاج، ونزيف، وجروح قطعية، وكدمات وسحجات، مؤكدا أن المصابين يتلقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

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