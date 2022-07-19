930 مليون هكتار مساحة الأراضى القابلة للزراعة فى قارة إفريقيا

جدة - نرمين السيد - أناب السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، لحضور وإلقاء كلمة وزارة الزراعة أمام ورشة العمل التى تستضيفها مصر عن "فرص الاستثمار فى سلاسل قيمة منتجات الألبان والأسماك" بالتعاون مع مكتب الثروة الحيوانيه التابع للاتحاد الإفريقى والتى تعقد ضمن أنشطة المشروع الإقليمى Live2Africa وبما يتوافق مع برنامج التنمية الزراعية الشاملة الـCAADP.





وفى كلمته نقل موسى، تحيات الوزير للحاضرين وأعضاء مكتب الثروة الحيوانية بالاتحاد الإفريقى، مشيرا إلى أن الدول الإفريقية تمتلك موارد زراعية هائلة حيث تبلغ مساحة الأراضى القابلة للزراعة فى القارة نحو 930 مليون هكتار، كما يبلغ عدد سكانها حوالى 1.4 بليون منهم نحو 60٪؜ من الشباب، ورغم ذلك فان المساحة المزروعة لا تزيد عن نصف المساحة القابلة للزراعة، كما أن حوالى 224 مليون نسمة بالقارة يعانون من نقص وسوء التغذية، فضلا عن وجود فجوة غذائية تقدر بنحو 50 مليار دولار سنويا.

وأضاف موسى، أن قطاع الزراعة يعد ركيزة أساسية فى الاقتصاد القومى ليس فقط فى مصر بل فى عدد كبير من دول القارة الإفريقية سواء من حيث مساهمته فى الناتج المحلى الإجمالى والقوى العاملة والصادرات أو من حيث توفيره الغذاء للسكان والمواد الخام الزراعية اللازمة للصناعات الوطنية، ويسهم هذا القطاع فى مصر بنحو 15% من قيمة الناتج المحلى القومى ويعمل به بشكل مباشر نحو 29%، ونحو 55% بشكل مباشر وغير مباشر من التعداد السكانى، ويعد قطاع الثروة الحيوانية والألبان والأسماك من القطاعات الهامة التى تساهم بشكل كبير فى تحقيق الأمن الغذائى المصرى.

وأشاد بأهمية انعقاد الورشة والتى تعد فرصة طيبة لتبادل وجهات النظر بين المعنيين بقطاع الثروة الحيوانية والألبان والأسماك ليس فقط فى مصر بل فى دول الاتحاد الافريقى وذلك لدعم الإطار السياسى والإصلاح الاستراتيجى للثروة الحيوانية والسمكية فى إفريقيا، وطلب بعمل تقييم شامل لما تم فى السابق من ورش عمل فى مجال الثروة الحيوانية والسمكية وذلك لتحديد الخطوات المستقبلية التى ستتخذ فى هذا المجال.

واختتم موسى كلمته: بالترحيب بالعلماء الحاضرين من الجامعات المصرية والمراكز البحثية التابعة لوزارة الزراعة متمنيا التوفيق فى الوصول إلى خريطة طريق تستطيع مصر من خلالها دعم وتنمية قطاعى الثروة الحيوانية والسمكية من خلال مشروعات تنموية تهدف إلى تحقيق الأمن الغذائى، مؤكدا دعم وزارة الزراعة للنتائج التى سيتم التوصل إليها والتى من شأنها تحقيق التنمية المنشودة فى زياده الكمية المنتجة من الثروة الحيوانية.