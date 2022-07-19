محافظ المنوفية يتابع أعمال الرصف بمراكز شبين الكوم وتلا والشهداء وبركة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 19 يوليو 2022 01:25 مساءً - تابع اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية جهود رؤساء الوحدات المحلية في المتابعة الميدانية لتنفيذ خطة رصف وتطوير الطرق بمختلف مراكز ومدن المحافظة لضمان الإنتهاء من الأعمال المقررة تمهيدا للبدء في الخطة الإستثمارية الجديدة للعام المالى 2022/2023.

وفى هذا السياق ، أفاد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا بمتابعته للأعمال التحضيرية لرصف طريق البر الشرقى بشارع طلعت السادات بطول ( 600) متر ، فضلا عن متابعة أعمال فرد طبقة السن بطريق أنور السادات تمهيداً للبدء في أعمال الرصف كونه طريق حيوى وهام ولتسهيل الحركة المرورية أمام المواطنين والمركبات تحقيقاً للصالح العام .

كما تابع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع أعمال الرصف بشارع " 24 " الحربى " بركة السبع / زفتى" بناحية المستشفى المركزى بكفر عليم بطول (500)متر ، حيث جارى فرد طبقة الربط تمهيدا لوضع الطبقة الأسفلتية النهائية بالطريق وتوسعته (اتجاهين) وإنشاء أرصفة جانبية وبلاعات أمطار وجزيرة وسطى وزرع أعمدة ديكورية حديثة لإضفاء مظهر جمالى كونه طريق حيوي وهام، مؤكدا على الشركة المنفذة بتسريع معدلات الأداء للانتهاء من الأعمال المقررة وفق التوقيتات الزمنية المحددة مع الإلتزام الكامل بالمواصفات والمعايير الفنية .

وفى مركز شبين الكوم ، تابع رئيس الوحدة المحلية أعمال وضع الطبقة الأسفلتية النهائية بطريق " شبين الكوم/منشأة بخاتى" ، حيث تم الإنتهاء من فرد طبقة السن ورفع مطابق الصرف الصحى وتركيب البلدورات الجانبية تمهيداً لأعمال الرصف وذلك بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي والجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى ، كما تابع رئيس المدينة أعمال تمهيد وتسوية طريق " شبين الكوم /مليج " بإستخدام الجليدر ومعدات الحملة الميكانيكية للوحدة المحلية تمهيدا لأعمال الرصف ، يأتي هذا تماشيا مع الخطة الشاملة التى يتم تنفيذها على أرض المنوفية لتطوير ورفع كفاءة عدد من الطرق الرئيسية والفرعية لتحقيق السيولة المرورية اللازمة والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين .

هذا وقد أكد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء على التواجد الميدانى لمتابعة أعمال الرصف بنطاق المدينة لتحقيق نقلة نوعية بمستويات الإنجاز ، حيث تابع أعمال قطع الفرمة وإزالة الطبقات الأسفلتية المتهالكة بطريق (٧٣٢ ) بداية من كوبري الحلفاية ( المشتل، الموقف الجديد، ساحل الجوابر، دراجيل) تمهيداً للرصف ، والذي تقوم بتنفيذه هيئة الطرق والكباري بطول ٤ كم ضمن أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وأشار رئيس المدينة أنه خلال الفترة القادمة سيتم البدء في رصف طريق ٨٨ ( الكوم الأخضر/البتانون/ الشهداء)، وطريق ١٦ ( مزلقان العراقية/ سيدي صالح/زاوية الناعورة/ كفر دنشواي/ جزيرة الحجر) وذلك ضمن خطة إنشاء شبكات طرق متنوعة تربط القرى بالمدينة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ، وكذا أعمال تركيب المظلات بالسوق الحضارى بالعراقية والمقام على مساحة (560م) وذلك ضمن سبعة أسواق حضارية من المقرر إنشائهم بنطاق مركز الشهداء ، فضلا عن متابعة الأعمال الإنشائية بالموقف النموذجي بالعراقية على تغطية ترعة منية الواط ، ويضم الموقف ثلاث حارات، وغرفة لإدارة الموقف، ودورات مياه.وتم توسعة الموقف لتصل قدرته الاستيعابية إلى (30) سيارة.