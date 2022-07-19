وزارة الصحة تعلن المحافظات الأكثر ارتفاعا فى إصابات المتحورات الجديدة لكورونا

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 19 يوليو 2022 01:25 مساءً - كشف الدكتور حسام حسنى رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة والسكان عن المحافظات الأكثر ارتفاعا فى نسب إصابات كورونا بالمتحورات الجديدة، والتي تتضمن كل من القاهرة والإسكندرية والجيزة والقليوبية وتابع: بعض المدن والمناطق الساحلية والسياحية تشهد ارتفاعا فى الإصابات بالمتحورات الجديدة.

وأوضح أن جميع لقاحات كورونا فعالة للغاية وتعطى الحماية المناسبة ولا يوجد دليل علمى على حدوث مناعة للفيروس من اللقاح وتابع : كافة الأدوية فى البرتوكول العلاجى عالية الجودة والفاعلية ويتماثل بها المريض للشفاء سريعا .

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.