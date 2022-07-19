وزير الزراعة يستقبل مدير المكتب الإفريقى للثروة الحيوانية

جدة - نرمين السيد - استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، نيك نوانكابا مدير المكتب الإفريقى للثروة الحيوانية للاتحاد الإفريقى، بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة.





واستعرض القصير، خلال اللقاء تجربة مصر فى مجال الثروة الحيوانية وتجميع الألبان، وأيضا مشروعات الثروه السمكية التى وضعت مصر فى المركز الأول على مستوى القارة الإفريقية والسادس عالميا فى الاستزراع السمكى واحتلت المركز الثالث فى انتاج البلطى عالميا.

كما استعرض وزير الزراعة، المشروعات القومية التى قامت بها الدولة المصرية بهدف تحقيق الأمن الغذائى، منها المشروع القومى للبتلو ومشروع المليون رأس ماشية ومشروع تحسين السلالات، وأيضا مشروعات سلاسل القيمة مثل إنشاء مراكز تجميع الألبان والتمويل الميسر والتوسع فى تطوير مراكز التحسين الوراثى والتلقيح الاصطناعى، فضلا عن إنشاء المزارع السمكية مثل بركة غليون ومشروع الفيروز للاستزراع السمكى ببورسعيد.

وعلى الجانب الآخر أعرب نيك نوانكابا، عن سعادته بلقاء القصير، وقدم الشكر لمصر على استضافة الورشة الهامة عن فرص الاستثمار فى سلاسل قيمة منتجات الألبان والأسماك بهدف إعداد استراتيجية وطنية للاستثمار فى مشروعات قطاع الألبان والثروة السمكية.

وأكد مدير المكتب الإفريقى للثروة الحيوانية للاتحاد الإفريقى على أهمية الاستفادة من الخبرات المصرية فى هذا المجال الهام ليس فقط لمصر بل دول القارة الإفريقية.

وفى نهاية اللقاء رحب القصير، باستقبال مصر للأشقاء الأفارقة واستعداد وزارة الزراعة لتقديم الدعم الفنى ونقل الخبرات المصرية إليهم.

