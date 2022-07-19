واستعرض القصير، خلال اللقاء تجربة مصر فى مجال الثروة الحيوانية وتجميع الألبان، وأيضا مشروعات الثروه السمكية التى وضعت مصر فى المركز الأول على مستوى القارة الإفريقية والسادس عالميا فى الاستزراع السمكى واحتلت المركز الثالث فى انتاج البلطى عالميا.
كما استعرض وزير الزراعة، المشروعات القومية التى قامت بها الدولة المصرية بهدف تحقيق الأمن الغذائى، منها المشروع القومى للبتلو ومشروع المليون رأس ماشية ومشروع تحسين السلالات، وأيضا مشروعات سلاسل القيمة مثل إنشاء مراكز تجميع الألبان والتمويل الميسر والتوسع فى تطوير مراكز التحسين الوراثى والتلقيح الاصطناعى، فضلا عن إنشاء المزارع السمكية مثل بركة غليون ومشروع الفيروز للاستزراع السمكى ببورسعيد.
وعلى الجانب الآخر أعرب نيك نوانكابا، عن سعادته بلقاء القصير، وقدم الشكر لمصر على استضافة الورشة الهامة عن فرص الاستثمار فى سلاسل قيمة منتجات الألبان والأسماك بهدف إعداد استراتيجية وطنية للاستثمار فى مشروعات قطاع الألبان والثروة السمكية.
وأكد مدير المكتب الإفريقى للثروة الحيوانية للاتحاد الإفريقى على أهمية الاستفادة من الخبرات المصرية فى هذا المجال الهام ليس فقط لمصر بل دول القارة الإفريقية.
وفى نهاية اللقاء رحب القصير، باستقبال مصر للأشقاء الأفارقة واستعداد وزارة الزراعة لتقديم الدعم الفنى ونقل الخبرات المصرية إليهم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الزراعة يستقبل مدير المكتب الإفريقى للثروة الحيوانية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.