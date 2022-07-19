عاجل- بيان التعليم بشأن امتحان الجبر والهندسة الفراغية للثانوية العامة

جدة - نرمين السيد - كما أدى طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) الامتحان فى مادتى "الفلسفة والمنطق"، وأدى طلاب الثانوية العامة بمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا (STEM) شعبة العلوم، الامتحان فى مادة"مقاييس المفاهيم (الأحياء)، وطلبة شعبة الرياضيات أدوا الامتحان فى مادة مقاييس المفاهيم (الرياضيات البحتة).

وبحسب بيان صحفى، حرص الدكتور رضا حجازى، نائب الوزير لشئون المعلمين ونائب رئيس عام الامتحان، قبل بدء الامتحان، على التواصل مع جميع مديرى المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، مشددا عليهم بضرورة تجميع كتيبات المفاهيم عقب الانتهاء من الامتحانات يوم الخميس، والاحتفاظ بها لإعادة استخدامها فى امتحانات الدور الثانى والعام القادم.

وقال حجازى، إن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنة بالكامل بدءا من طباعة الأسئلة، ومرورا بنقلها إلى مراكز توزيع الأسئلة ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.

وسارت أجواء الامتحان بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية.

وتابعت غرفة العمليات المركزية سير الامتحان بجميع المحافظات، وتلقت عدة ملاحظات، حيث تمكن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكترونى من رصد عدد حالتين غش فى مادة الجبر والهندسة الفراغية بمحافظتى (الإسماعلية، والقاهرة) باستخدام جهاز الهاتف المحمول، ونشر أحد أجزاء الأسئلة عبر الإنترنت وقد تم التحفظ على الهواتف المستخدمة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطلاب المضبوطين.

جدير بالذكر أن يوم الأربعاء الموافق 20 يوليو 2022 سوف يؤدى طلاب الثانوية العامة (المكفوفيشن) الامتحان فى مادة الاقتصاد.