طلاب الثانوية العامة عن امتحان الجبر والهندسة: متوسط المستوى ويحتاج وقت

جدة - نرمين السيد - وتباينت ردود فعل الطلاب حول الامتحان، لكنهم بشكل عام أكدوا أنه متوسط المستوى وكان أفضل من امتحانى الديناميكا والتفاضل والتكامل اللذان أدوهما سابقا، مشيرين إلى أن نحو 5 أسئلة بالامتحان كانت لمستويات التفكير العليا، وكعادة شكاوى الطلاب فى امتحانات فروع الرياضيات، كان امتحان الجبر والهندسة الفراغية يحتاج إلى مزيد من الوقت.

وقال الطالب عمر محمود، بلجنة مدرسة جمال عبد الناصر الثانوية بنين بالدقى، إن امتحان الجبر والهندسة الفراغية كان أفضل كثيرا من امتحانى الديناميكا والتفاضل والتكامل، لكنه كان يتضمن بعض الأسئلة التى تحتاج إلى تفكير واستنزفت منه بعض الوقت.

وأضاف الطالب زياد على، أن الامتحان كان مكونا من 25 سؤالا، بينهم 4 أو 5 أسئلة لمستويات التفكير العليا، لكنها ليست صعبة، بل تحتاج إلى وقت للإجابة، مشيرا إلى أن الساعتين المخصصتين للإجابة غير كافيتين للإجابة والمراجعة.

وتابعت الطالبة حبيبة عادل، بمدرسة المنيرة الإعدادية بنين بالسيدة زينب، إن الامتحان بشكل عام مستواه جيد، مشيرة إلى أنها استطاعت الإجابة على 20 سؤالا فى أقل من نصف وقت الامتحان، ثم قضت باقى الوقت فى الإجابة عن 5 أسئلة يحتاجون إلى وقت وتفكير.

ولفتت الطالبة مها محمد، أن بعض أفكار الأسئلة كانت تراها لأول مرة، مشيرة إلى أن اثنتين من هذه الأفكار أجابت عليهما بشكل عشوائى فى نهاية وقت الامتحان دون التأكد من النتيجة.

وكان الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكد أنه لا يوجد ما يسمى بـ امتحان صعب أو سهل، كما يتداول على مواقع التواصل الاجتماعى أو على بعض المنصات الإعلامية.

وأضاف الوزير أنه مع ملاحظة أن الامتحان موحد للجميع، فإنه بعد التصحيح يتم توقيع الدرجات على منحنى يقيس المستويات المختلفة للطلاب بالنسبة لبعضهم البعض، وإذا كان على سبيل المثال الأول حاصل على مجموع 70%، فإن درجة 65% تعتبر ممتازة وفقا للنسبة والتناسب.

وتابع أن تنسيق الجامعات يتم حسابه بما تقدمه وزارة التربية والتعليم إلى وزارة التعليم العالى، وبالتالى لا يجب الحكم من خلال البحث عن الدرجات الكاملة، ولكن على أن يكون الطالب فى نسبة الـ10% العليا من الطلاب، وهذا لا يستطيع الطالب أو ولى أمره تقديره من خلال رؤيته الشخصية، وإنما يظهر للمتخصصين بعد رصد الدرجات.

ويصل قطار امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى 2021 - 2022، إلى محطته الأخيرة بعد غد الخميس الموافق 21 يوليو الجارى، إذ يؤدى الطلاب الامتحان فى مادة الأحياء لشعبة العلوم، والاستاتيكا لشعبة الرياضيات، والفلسفة وعلم الاجتماع للشعبة الأدبية.

وقال الدكتور طارق شوقى، إن إجراءات تصحيح الامتحانات تجرى أولا بأول، مشيرا إلى إعلان موعد نتيجة الثانوية العامة خلال الأسبوع الجارى.