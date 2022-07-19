انت الان تتابع خبر عاجل – حقيقة رفض المستشفيات الحكومية استقبال حالات كورونا والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حسمت وزارة الصحة والسكان ما يجري تدوله حول انتشار حول رفض المستشفيات الحكومية استقبال حالات كورونا نتيجة ضعف الطاقة الاستيعابية لها.

وأوضحت وزارة الصحة في بيان مشترك مع المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن استعداد المستشفيات الحكومية بمختلف محافظات الجمهورية، لاستقبال أي حالات مصابة بفيروس كورونا بشكل طبيعي، وإجراء كافة الفحوصات والتحاليل اللازمة لهم، وتحويلهم لدخول المستشفيات لتلقي العلاج وفقاً لبروتوكول علاج وزارة الصحة حسب تصنيف الحالات حال التأكد من إصابتهم معملياً أو العزل المنزلي في حالة الأعراض البسيطة.

وطالبت الوزارة أنه جميع المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الشائعات التي تستهدف إثارة الذعر بينهم، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية للدولة.