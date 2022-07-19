انت الان تتابع خبر بالأسماء – مصرع وإصابة أكثر من 50 شخص في حادث مروع بـ”المنيا” والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - لقي 22 شخصا مصرعهم وإصابة 33 آخرين بإصابات متفرقة في الجسم، إثر حادث اصطدام أتوبيس نقل عام بسيارة نقل ثقيل بمقطورة بالقرب من قرية البرشا فى مركز ملوى بمحافظة المنيا بسبب السرعة الزائد من السائق.

من جانبها قامت قوات الحماية المدنية التابعة لمحافظة المنيا بالدفع بمجموعة من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى ملوي العام بسيارات مطافي لأخماد للنيران الناتجة عن هذا الحادث.

وأنتقل ضباط والقيادات الأمنية بالمحافظة ، إلي مكان الواقعة بعدما تلقوا إخطار بذلك للوقوف علي أخر التطورات الناتجة عن الحادث والكشف عن ملابسات الحادث وذلك للاطمئنان على صحة وسلامة المواطنين وفتح الطريق أمام حركة مرور السيارات بالتنسيق مع مسؤولين في المركز عن طريق أوناش المرور.

أسماء حادث المنيا:

وكشف التقرير الطبي عن الحادث إلي مصرع محمود حمدي محمود 27 سنة طبيب بيطري من محافظة أسيوط، وعمر أحمد محمود شلبي 37 سنة من محافظة سوهاج، وأحمد بهاء عبد العزيز 35 سنة موظف من محافظة أسيوط، وليليى محمد مرعي من محافظة القاهرة 65 سنة و18 جثة آخرين مجهولة الاسم والهوية، وإصابة محمد فرج فهمى 24 سنة سوهاج، منى عبده على 55 سنة أسيوط، وعمر مصطفى محمود 20 سنة طالب أسيوط، أحمد مختار محمد مندوب مبيعات 35 سنة أسيوط، وسارة نصحى عبد العليم 33 سنة وعامر يوسف سعد 65 سنة أسيوط ، وريمون ميلاد جاد 31 سنة اسيوط، وأمير عامر يوسف 35 سنة أسيوط، ومروة مصطفي أحمد 22 سنة أسيوط، وعبد الله أحمد جودة 11 سنة طالب، وقطب حسين مصطفي 50 سنى مقاول الجيزة، كريستين فهمى حبيب 25 سنة أسيوط، محمد جمال توفيق 26 سنة، ومينا أيمن صبحى 23 سنة طالب ، ومحمد على إسماعيل 27 سنة سوهاج، وجمال عبد النبي عجمى 55 سنة، وأمين محمد ماهر 19 سنة طالب وأحمد بلال شحاتة 15 سنة طالب وكيرلس وجيه صبحى طبيب 29 سنة، وجون إسحاق سليمان 32 سنة ورحاب زايد طلبة 42 سنة، ويوسف محمد عبد الخالق 21 سنة، وعمر محمود عبد اللطيف 21 سنة، ومحمد هشام محمد 19 سنة ، وعاصم أسامة محمد 20 سنة ومحمد أحمد دياب 20 سنة، وحازم عبد الرحيم عبد التواب 29 سنة، وحربي سعد تاودروس 71 سنة وعبد الله صلاح تونى 21 سنة، ومصطفي أحمد عبد العال 64 سنة ويوسف قطب حسين 18 سنة، وعماد ثروت فتحى 47 سنة، وإصابة طفلة مجهولة الاسم والهوية.