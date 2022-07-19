انت الان تتابع خبر عاجل – الأرصاد عن طقس اليوم الثلاثاء: ارتفاع حاد في درجات الحرارة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أكدت هيئة الأرصاد الجوية، أن هناك ارتفاع شديد في درجات الحرارة اليوم الثلاثاء الموافق 19 يوليو 2022، بمختلف محافظات الجمهورية، بالاضافة إلي زيادة نسب الرطوبة في الجو، مما يؤدي إلي زيادة الاحساس بإرتفاع درجات الحرارة خلال ساعات النهار.

وأوضحت هيئة الأرصاد أنه سوف يسود طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية، وجنوب البلاد وذلك خلال ساعات النهار، أما في الليل فيسود طقس معتدل علي كافة الأنحاء.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء الموافق 19 يوليو 2022:

1- القاهرة العظمى 37 درجة والصغرى 24 درجة.

2- الإسكندرية العظمى 34 درجة والصغرى 25 درجة

3- مطروح العظمى 33 درجة والصغرى 24 درجة.

4- سوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 25 درجة.

5- قنا العظمى 41 درجة والصغرى 27 درجة.

6- أسوان العظمى 42 درجة والصغرى 28 درجة.