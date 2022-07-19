انت الان تتابع خبر عاجل – طارق شوقي يعلن قرار فجائي بشأن نتيجة الثانوية العامة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم الفني، أنه سوف يتم تحديد موعد خطة العام الدارسي القادم 2022-2023 لجميع المراحل التعليمة خلال الأسبوع القادم أي بعد يوم 23 يوليو الجاري.

وأوضح شوفي أن الأسبوع القادم أيضاً سوف يتم الكشف فيه توقيت الإعلان نتيجة الثانوية العامة التي تقعد امتحانتها من يوم 20 يونيو الماضي وسوف تنتهي يوم الخميس القادم الموافق 21 يوليو الحالي.

وأضاف وزير التربية والتعليم الفني، أن نظام التظلمات على نتيجة الثانوية والعامة وجدول امتحانات الدور الثاني للصف الثالث الثانوي سوف يتم كشف النقاب عنها أيضا بعد يوم 23 من الشهر الحالي.

وأشار أن يوم الخميس القادم سوف يتم عقد فيه امتحانات الأحياء والاستاتيكا والفلسفة والنطق لمختلف الشعب.