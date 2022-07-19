فى إطار استعدادات وزارتى البيئة والسياحة والآثار لاستضافة مؤتمر المناخ cop27.. البيئة: نعمل على استكمال برنامج التدريب ورفع القدرات للعاملين بقطاع الفنادق والمنشآت السياحي

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 19 يوليو 2022 12:29 مساءً - فى إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة باستمرار الاستعدادات لاستضافة مؤتمر المناخ COP27 قام مشروع دمج صون التنوع البيولوجي بالسياحة فى مصر التابع لوزارة البيئة والمنفذ من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائى باستكمال برامج التدريب ورفع القدرات للعاملين بقطاع الفنادق والمنشآت السياحية بمدينة شرم الشيخ للحاصلين على العلامة الخضراء وذلك بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار و الاتحاد المصري للغرف السياحية.

يهدف البرنامج إلى رفع قدرات المدربين والمفتشين والفنادق على كيفية تطبيق معايير الحفاظ على الموارد الطبيعية والثقافية بقطاع الفنادق لبرنامج النجمة الخضراء والمعني بتطبيق معايير السياحة المستدامة بقطاع المنشآت الفندقية، وقد تضمن البرنامج عدد ٢ تدريب على مدار خمسة أيام .

ويعمل البرنامج على رفع وعي المتدربين بالمحاور المتعلقة بإدارة الموارد ورفع الكفاءة الفنية بنظم إدارة الموارد التشغيلية بالمنشآت والتطوير المستدام والجدوي الاقتصادية لإدارة تلك الموارد وكيفية تطبيق تدابير الإدارة البيئية والاقتصادية للدليل الإرشادي المزعم إطلاقه للمنشأت الفندقية والسياحية لتحقيق التنمية المستدامة.

ويعد اتباع الأساليب البيئية التى تساهم فى تخفيض النفقات التشغيلية المرتبطة بالمياه، والطاقة، والموارد والمخلفات تؤدي بشكل مباشر إلى ربحية المؤسسات السياحية والفندقية والتي تنعكس بدورها على البيئة والتنوع البيولوجي كما يقلل من الانبعاثات الكربونية المسببة للاحتباس الحراري والتغير المناخي.

ومن ناحية أخرى جارى متابعة الأعمال الإنشائية لخدمات الزوار بمحميات جنوب سيناء بما يضمن تجربة ورحلات سياحة بيئية مميزة لمبعوثي المؤتمر والسائحين الأجانب والمصريين على حد سواء كما أنه جارى وضع خرائط الإدارة والإرشادات البيئية بما يضمن رفع وعي الزائرين والعاملين بقطاع الغوص والأنشطة البحرية بالاستخدام المستدام للموارد البحرية وإدارة وتوزيع الأنشطة للحد من التأثيرات البيئة.