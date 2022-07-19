بعد فوز مصر بلقب بطولة إفريقيا لليد.. وزير الرياضة: كل التقدير للسيد الرئيس على دعمه الدائم للرياضة المصرية وتحفيزه للمنتخبات الوطنية لتحقيق الإنجازات

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 19 يوليو 2022 12:29 مساءً - تقدم الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بخالص الشكر والتقدير إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، على دعمه الدائم للرياضة المصرية، وتحفيزه للمنتخبات الوطنية، ومتابعة نتائجهم، وحثهم على تقديم أفضل العروض، وتحقيق الإنجازات الرياضية فى مختلف المنافسات.

كما أعرب وزير الشباب والرياضة عن خالص امتنانه للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لحرص سيادته على حضور مباراة نهائى بطولة كأس الأمم الإفريقية التى أقيمت على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر ، وانتهت بفوز المنتخب المصرى على منتخب الرأس الأخضر ليحصد اللقب الإفريقى الثامن فى تاريخ مشاركة الفراعنة بالبطولة.

هنأ الدكتور أشرف صبحى الاتحاد المصرى لكرة اليد والمنتخب الوطنى بالفوز بالبطولة الإفريقية، وإضافة إنجاز جديد فى سجل الرياضة المصرية، مثنياً على أداء اللجنة المنظمة للبطولة، والخروج بكافة المباريات فى أبهى صورة.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قد شهد ختام النسخة الـ ٢٥ من بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة اليد للرجال ٢٠٢٢، وقام بتسليم كأس البطولة إلى المنتخب المصري الفائز باللقب بحضور وزير الشباب والرياضة، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الصحة، والدكتور حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، والسيد/ منصورو أريمو، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة اليد، والدكتور محمد الأمين، رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، والمهندس هشام حطب، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، والسيد/ كارلوس مونتيرو، وزير الشباب والرياضة بجمهورية الرأس الأخضر، وعدد من المسئولين وممثلي الاتحادات الرياضية.