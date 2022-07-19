البابا تواضروس يدون كلمة بدفتر كبار الزوار في السفارة بالنمسا

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 19 يوليو 2022 12:28 مساءً - دوَّن قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، كلمة بدفتر كبار الزوار في السفارة المصرية بالعاصمة النمساوية ڤيينا، خلال حفل الاستقبال الذي أقيم على شرف قداسته .

عبر قداسة البابا عن سعادته بزيارة السفارة ومقابلة السفير محمد الملا سفير مصر لدى ڤيينا ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة والسيدة حرمه والضيوف الكرام الحاضرين حفل العشاء الكريم، وأشار قداسته إلى أحاديث المحبة التي جمعت الحاضرين على حب مصر الوطن الغالي.

كان في استقبال قداسته لدى وصوله إلى مقر السفارة السفير محمد الملا والقنصل العام المصري باسم طه.

كما حضرت الحفل السيدة غادة والي المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، إلى جانب سفراء عدد من الدول.