المحبة لا تسقط.. كلمة البابا تواضروس بدفتر كبار الزوار بسفارة مصر فى النمسا

جدة - نرمين السيد - دون قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، كلمة بدفتر كبار الزوار فى السفارة المصرية بالعاصمة النمساوية ڤيينا، خلال حفل الاستقبال الذى أقيم على شرف قداسته.





عبر قداسة البابا، عن سعادته بزيارة السفارة ومقابلة السفير محمد الملا سفير مصر لدى ڤيينا ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة وحرمه والضيوف الكرام الحاضرين حفل العشاء الكريم، وأشار إلى أحاديث المحبة التى جمعت الحاضرين على حب مصر الوطن الغالى. كان فى استقبال البابا تواضروس، لدى وصوله إلى مقر السفارة السفير محمد الملا والقنصل العام المصرى باسم طه. كما حضرت الحفل غادة والى المدير التنفيذى لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة، إلى جانب سفراء عدد من الدول.

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