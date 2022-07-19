عاجل- الصحة تصدر بيانا بشأن حادث المنيا وتكشف طبيعة الإصابات

جدة - نرمين السيد - تابع وزير التعليم العالى والبحث العلمى والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، تقديم الخدمات الإسعافية والطبية للمصابين فى حادث التصادم المرورى الذى وقع، صباح اليوم الثلاثاء، بالطريق الصحراوى الشرقى، بالقرب من مدينة ملوى بمحافظة المنيا.





وأعلن الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، الدفع بـ 28 سيارة إسعاف مجهزة، لموقع حادث التصادم، موضحا أن سيارات الإسعاف قامت بنقل المصابين إلى مستشفى ملوى العام.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الحادث أسفر عن وفاة 23 مواطناً وإصابة 30 آخرين، مؤكدا رفع حالة الاستعداد فى مستشفيات محافظة المنيا، والمحافظات المجاورة، وتوافر جميع فصائل الدم وأدوية الطوارئ فى جميع المستشفيات التى استقبلت المصابين.

وأضاف «عبدالغفار» أن الإصابات تراوحت ما بين كسور فى العظام واشتباه كسور فى العمود الفقرى، وارتجاج، ونزيف، وجروح قطعية، وكدمات وسحجات، مؤكدا أن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة بالمستشفيات، ويجرى متابعتهم على مدار الساعة حتى تعافيهم وخروجهم من المستشفيات.