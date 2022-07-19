رئيس قضايا الدولة يهنئ السيسى بثورة يوليو: حافظت على مصر من الإقطاع

جدة - نرمين السيد - هنأ المستشار محمد بكر رئيس قضايا الدولة والمستشارون أعضاء المجلس الأعلى للهيئة وجميع مستشارى الهيئة، الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيـس الجمهوريـة والشعب المصرى العظيم، بمناسبة الاحتفال بالذكرى السبعين لثورة 23 يوليو المجيدة.





صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس قضايا الدولة والمتحدث الرسمى باسمها. وقال بكر، فى تهنئته: إن ثورة يوليو وقفت فيها قواتنا المسلحة المصرية الباسلة بجانب الشعب المصرى كعادتها دائما وأبدًا بإذن الله؛ لتعيد لمصر عزتها وكرامتها، واستقلالها والحفاظ على مقدراتها من الاستعمار والإقطاع وأعوانهم، سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه الذكرى الغالية على سيادته بموفور الصحة والعافية وعلى وطننا الحبيب بكل الخير واليمن والبركات، فى ظل القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

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