استعدادا لـCOP27.. استكمال تدريبات مشروع دمج صون التنوع البيولوجى

جدة - نرمين السيد - استكمل مشروع دمج صون التنوع البيولوجى بالسياحة فى مصر التابع لوزارة البيئة والمنفذ من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائى، برامج التدريب ورفع القدرات للعاملين بقطاع الفنادق والمنشآت السياحية بمدينة شرم الشيخ للحاصلين على العلامة الخضراء وذلك بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار والاتحاد المصرى للغرف السياحية.





وذلك فى إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة باستمرار الاستعدادات لاستضافة مؤتمر المناخ COP27. يهدف البرنامج إلى رفع قدرات المدربين والمفتشين والفنادق على كيفية تطبيق معايير الحفاظ على الموارد الطبيعية والثقافية بقطاع الفنادق لبرنامج النجمة الخضراء والمعنى بتطبيق معايير السياحة المستدامة بقطاع المنشآت الفندقية، وقد تضمن البرنامج تدريبين على مدار خمسة أيام. ويعمل البرنامج على رفع وعى المتدربين بالمحاور المتعلقة بإدارة الموارد ورفع الكفاءة الفنية بنظم إدارة الموارد التشغيلية بالمنشآت والتطوير المستدام والجدوى الاقتصادية لإدارة تلك الموارد وكيفية تطبيق تدابير الإدارة البيئية والاقتصادية للدليل الإرشادى المزمع إطلاقه للمنشآت الفندقية والسياحية لتحقيق التنمية المستدامة. ويعد اتباع الأساليب البيئية التى تساهم فى تخفيض النفقات التشغيلية المرتبطة بالمياه، والطاقة، والموارد والمخلفات تؤدى بشكل مباشر إلى ربحية المؤسسات السياحية والفندقية والتى تنعكس بدورها على البيئة والتنوع البيولوجى كما يقلل من الانبعاثات الكربونية المسببة للاحتباس الحرارى والتغير المناخى. ومن ناحية أخرى جارى متابعة الأعمال الإنشائية لخدمات الزوار بمحميات جنوب سيناء بما يضمن تجربة ورحلات سياحة بيئية مميزة لمبعوثى المؤتمر والسائحين الأجانب والمصريين على حد سواء كما أنه جارى وضع خرائط الإدارة والإرشادات البيئية بما يضمن رفع وعى الزائرين والعاملين بقطاع الغوص والأنشطة البحرية بالاستخدام المستدام للموارد البحرية وإدارة وتوزيع الأنشطة للحد من التأثيرات البيئة.

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