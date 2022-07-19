بطريرك الأقباط الكاثوليك يلتقى بكهنة إيبارشية المنيا

جدة - نرمين السيد - التقى الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، والأنبا باسيليوس فوزى، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، بكهنة الإيبارشية، وذلك بمقر دار الضيافة بالمنيا.





وفى كلمته، أثنى الأب البطريرك على روح المشتركة بين الكاهن والمطران لخدمة الكنيسة والإيبارشية، مشيرا إلى أهمية الصلاة فى حياة الكاهن. وأكد الأنبا إبراهيم إسحق لأبنائه الكهنة على ضرورة التحلى بروح الله، والتى ستقودهم إلى حياة الشركة والمحبة فيما بينهم، وانتهى اللقاء بالصلاة والتقاط الصور التذكارية. الجدير بالذكر أن اللقاء يأتى فى إطار زيارة بطريرك الأقباط الكاثوليك لإيبارشية المنيا.

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