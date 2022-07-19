القوى العاملة: تسجيل 1694 من راغبي عمل منهم 15 ...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 19 يوليو 2022 11:22 صباحاً - أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة الفيوم ، بصرف منح للرعاية الاجتماعية والصحية بواقع 33 ألف جنيه كرعاية إجتماعية لـ 15 عاملا غير منتظم ، و صرف 5868 جنيها رعاية صحية لـ 23 عاملا ، فضلاً عن تسجيل 123 عاملاً جديد بالمنظومة.

وأشار الوزير إلي أن المديرية قامت بتعيين 456 شاباً، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري ، منهم 4 شباب "قادر باختلاف" ، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" ، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وتسجيل 1694 من راغبي عمل منهم 15 "قادرون باختلاف"، فضلا عن استخراج 508 شهادة قياس مستوى المهارة ورخصة مزاولة المهنة.

وقالت هناء عبد الفتاح مدير المديرية - في تقريرها للوزير عن ما تم إنجازه خلال شهر يونيو الماضي- إن المديرية قامت في مجال التفتيش العمالي ، تم التفتيش على 197 منشأة ، وأسفر عن تحرير محضرين لمنشآت مخالفة ، فضلاً عن عمل 9 حملات تفتيشية على 17 منشأة ، وعقد 4 ندوات توعية ، كما تم بحث 42 شكوى عمالية فردية .

وأضافت مدير المديرية أنه في مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية بالتفتيش على 102 منشأة ، يعمل بها 1550 عاملا ، وأسفر عن تحرير 31 محضراً للمنشآت المخالفة ، وبحث 7 شكاوى ، فضلاً عن متابعة أعمال التطهير والالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد .