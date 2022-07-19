وزيرا التنمية المحلية والشباب والرياضة يبحثان مستجدات مبادرة ” إيجي ترك” لتوفير...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 19 يوليو 2022 11:22 صباحاً - عقد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، اجتماعاً مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بمقر الوزارة بالدقي بحضور عدد من القيادات بالوزارتين.

شهد اللقاء استعراض أخر المستجدات المتعلقة بملفات التعاون المشترك بين الجانبين خلال الفترة الحالية وعلى رأسها مبادرة "ايجي ترك" لتوفير فرص عمل للشباب، وتشجيع إقامة مشروعات عربات الطعام المتنقلة بفكر ريادة الأعمال، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، وكذا ملف تدريب شباب المحليات بعد تنفيذ عدد من البرامج والدورات التدريبية خلال الفترة الماضية .

وتم خلال اللقاء مراجعة كافة الإجراءات التي تمت بين الوزارتين خلال الشهور الماضية للدفع قدماً بالمشروع، وتقديم كل التسهيلات الممكنة للشباب ، حيث تم استعراض عدد الطلبات الجادة التي تقدم بها الشباب إلى المبادرة والتي بلغت حوالى ١٠٨ طلب في ٨ محافظات وجاري التواصل مع جميع الشباب الذين تقدموا لاستكمال الإجراءات الخاصة بالتراخيص، وتدقيق البيانات ومراجعة الملفات لكي يتم اصدار التراخيص اللازمة .

وأكد اللواء محمود شعراوى على الأهمية التي توليها الحكومة لمبادرة "إيجى ترك" والتي يتابع نتائجها السيد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء للمساهمة في حل مشكلة البطالة، وتوفير فرص عمل للشباب والتي تأتى في ضوء مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارتى التنمية المحلية والشباب والرياضة لدعم وتنمية وتطوير المبادرات القومية ذات الصلة بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بهدف توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة خاصة بين فئات الشباب، ونشر ثقافة فكر العمل الحر وريادة الأعمال.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن الفترة القادمة ستشهد الإسراع بآليات عمل المبادرة على أرض الواقع والقضاء على أي معوقات تواجه التنفيذ وتقديم كل التسهيلات والتيسيرات للشباب للتقديم على المبادرة وتصميم وتنفيذ عربات الطعام والتمويل اللازم بالتنسيق مع البنوك الوطنية .

وشدد اللواء محمود شعراوى على استعداد الوزارة عبر برنامج "مشروعك" لتوفير التمويل للشباب من خلال البنوك الوطنية التي يتعامل معها " مشروعك " لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة بعد أن وفر "مشروعك " التمويل لحوالي 197 ألف مشروع خلال السنوات الماضية بتمويل بلغ حوالى 24 مليار جنيه .

وأكد وزير التنمية المحلية على ضرورة توفير التدريب والتأهيل للشباب قبل البدء في المشروع والمساعدة في إجراءات التراخيص واستيفاء العربات المتنقلة للمواصفات المطلوبة لهيئة سلامة الغذاء والاشتراطات البيئية وإنهاء أي إجراءات بالتنسيق مع السادة المحافظين والقيادات التنفيذية بما يسهم في النهاية بإنطلاق المبادرة بصورة جيدة وضمان نجاح المشروعات .

ومن جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، على دعم الوزارة الكامل للمبادرة فى ضوء تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لدمج الاقتصاد الرسمي بغير الرسمي، والمساهمة فى تقليل نسبة البطالة، وتشجيع الشباب على إقامة المشروعات الصغيرة ودعم ريادة الأعمال، مشيراً إلى البرامج والمشروعات العديدة التى يتم تنفذها فى هذا الشأن ضمن تنفيذ رؤية واستراتيجية الوزارة.

لفت وزير الشباب والرياضة إلى اهتمام الوزارة بقضية التشغيل وخفض معدلات البطالة، وتنمية العنصر البشري ، وتشجيع الشباب على الإقبال على المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بما يدعم خطة الدولة لتوفير فرص عمل كريمة ولائقة ومستدامة للشباب، وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال ودعم مهارات وقدرات الشباب ليصبحوا رواد أعمال وأصحاب مشروعات .

أوضح الوزير أن مبادرة "إيجي تراك" ترسخ ثقافة العمل الحر بين أوساط الشباب، وتوفر فرص عمل حقيقية لهم، ويتم تنفيذ المبادرة من خلال التعاون المثمر بين وزارتى الشباب والرياضة والتنمية المحلية ، والعمل على إنهاء كافة النواحي الفنية والإجرائية والتمويلية المطلوبة.

وتم خلال اللقاء الإتفاق على تشكيل مجموعة عمل مشتركة بين الوزارتين وعرض تقارير أسبوعية على السادة الوزراء فيما يخص كافة مستجدات المبادرة على أرض الواقع وسرعة تدقيق بيانات الطلبات المقدمة من الشباب الراغبين للاستفادة بالمبادرة وعقد لقاءات معهم بحضور قيادات الوزارتين ومديري برنامج مشروعك بالمحافظات المستهدفة في المرحلة الأولى حيث سيكون لهم دور مهم خلال تنفيذ المبادرة الأيام القادمة لمتابعة استكمال ملفات الشباب والتنسيق مع الجهات المعنية بالمحافظات لاستخراج تراخيص وحدة الطعام طبقاً لقانون تنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة ولائحتة التنفيذية وكذا تجهيز منصة مشتركة بين وزارتى التنمية المحلية والشباب والرياضة لاستقبال طلبات الشباب.

حضر الاجتماع من وزارة التنمية المحلية المهندس محمد السيد أبوجاعور مساعد الوزير للتخطيط والدكتور خالد قاسم مساعد الوزير للتطوير المؤسسي والمهندس ياسر عبدالوهاب المشرف على وحدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ، ومن وزارة الشباب والرياضة اللواء اسماعيل الفار المدير التنفيذى للوزارة ، ومنال جمال رئيس الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب، ومصطفى مجدى معاون الوزير .