وزير الخارجية: مصر ملتزمة بمسؤوليتها فيما يتعلق بتغير المناخ

جدة - نرمين السيد - قال سامح شكرى وزير الخارجية، إن مصر ملتزمة بمسؤوليتها فيما يتعلق بتغير المناخ، مؤكدا أن مصر تسعى لتحقيق حالة من التوازن وتحقيق الأهداف الخاصة بالتعامل مع تحديات تغير المناخ.





وأضاف شكرى، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، فى ختام حوار بطرسبرج للمناخ، اليوم الثلاثاء، أن من الضرورى وضع معايير للمضى قدما تجاه المجتمعات القابلة للتضرر بسبب تغير المناخ. وأوضح أن هناك تطلعات كبرى خلال قمة المناخ المقبلة لتخفيف حدة تغير المناخ وأن تكون تدابير فعالة بالاعتماد أكثر على الطاقة المتجددة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفورى.

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