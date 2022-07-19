مدبولى يتابع الموقف التنفيذى للمشروعات الاستثمارية باقتصادية قناة السويس

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماعاً مع المهندس يحيى زكى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لمتابعة الموقف التنفيذى للمشروعات الاستثمارية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.





وفى بداية اللقاء، شدد الدكتور مصطفى مدبولى على ضرورة تعظيم الاستفادة من الفرص الاستثمارية القائمة والمطروحة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، موجها بمضاعفة الجهود من أجل تفعيل مذكرات التفاهم الموقعة لعدد من المشروعات، خاصة بالهيدروجين الأخضر، وترجمتها لعقود فعلية.

وخلال الاجتماع تناول المهندس يحيى زكى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، الموقف التنفيذى لمشروعات المنطقة الاقتصادية مستعرضاً الجوانب المرتبطة بتمويل الاستثمارات لتطوير منطقة شرق بورسعيد وموانئ السخنة وغرب بورسعيد والعريش، بالإضافة إلى المشروعات التنموية الأخرى لاسيما ميكنة الخدمات الجمركية ومحطات تحلية المياه والصرف، وتوزيع الكهرباء، والمشروعات اللوجستية.

وفى سياق متصل، تناول المهندس يحيى زكى موقف مشروعات الهيدروجين الأخضر والاستعدادات الجارية؛ لاستضافة مصر للدورة الـ 27 لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27، مستعرضا فى هذا الصدد العروض الموقع بها مذكرات تفاهم لإقامة مشروعات الوقود الأخضر مع عدد من الشركات الدولية لاسيما "سكاتيك"، وميرسك، و"EDF Renewables”، وتوتال، ومصدر، و “AMEA POWER”، و "Fortescue Future Industries”، فضلاً عن العروض الجارى دراستها فى ذات الشأن.

وتطرق المهندس يحيى زكى أيضا إلى تقديرات الاحتياجات الأساسية للعروض المقدمة، والموقف الحالى لإصدار تراخيص ممارسة نشاط تموين السفن، ومتابعة الإجراءات اللازمة لجذب الاستثمارات لمنطقة شرق بورسعيد.