تغريم شركة النظافة بشمال الجيزة لتقصيرها فى العمل

جدة - نرمين السيد - وجه أحمد راشد محافظ الجيزة، هيئة النظافة والتجميل بتوقيع غرامة على الشركة المسؤولة عن النظافة بشارع نصوح بحى شمال الجيزة، للتقصير فى العمل وعدم رفع المخلفات، مشددا أنه فى حال تكرار تقصير الشركة فى العمل المنوط بها يتم إسناد الأعمال لشركات أخرى جادة.





كما كلف المحافظ، حى شمال الجيزة بالمتابعة الدورية لأداء شركات النظافة والجمع السكنى بجميع قطاعات الحى للوقوف على التزامها وتأدية الاعمال المكلفة بعا على أكمل وجه.

تصريحات المحافظ، جاءت خلال جولته بحى شمال الجيزة ومركز ومدينة كرداسة والتى كلف المحافظ خلالها رئيس حى شمال بعدم السماح بوجود تعديات على الطريق العام وإشغالات للمحال والمنشآت التجارية والمقاهى، وشن حملات مكبرة بشوارع طلعت حرب والعامل الأول ومحمد حجازى والأقصر والمطار بصفة دورية لتحقيق الانضباط بالشارع.

وشدد بعدم السماح بوضع الحواجز الخرسانية والحديدية لحجز أماكن ركن السيارات، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين مع كلبشة السيارات المتعدية على الجزر الوسطى وأرصفة المشاة.

وشملت جولة محافظ الجيزة، مركز ومدينة كرداسة، حيث تفقد مشروع إنشاء بيارة الدفع النفقى بشارع ناهيا للوقوف على نسب تنفيذ المشروع والذى سيساهم فى تحسين شبكة الصرف الصحى بذلك القطاع والقضاء على العديد من المشكلات التى تواجه المواطنين.

وكلف المحافظ، خلال جولته بإزالة كشك مخالف متعدى على ترعة المنصورية نطاق ناهيا، مشددا على ضرورة الحفاظ على المجرى المائى للترع فى ضوء أعمال التطوير وإعادة التأهيل التى تشهدها العديد من الترع بالمحافظة.

وتفقد محافظ الجيزة، شوارع كرداسة السياحى وناهيا والمنصورية، مشددا على رئيس المركز بتكثيف جهود التجريد ورفع المخلفات وتمهيد الطرق وإزالة لعددا من التعديات والإشغالات على الطريق العام.

وشهدت جولة المحافظ، تكليفات لرؤساء مركز كرداسة وحى شمال، وأكد على متابعة التزام سيارات السرفيس بالتعريفة المحددة لخطوط السير واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ورفع المخلفات الناتجة عن أعمال التوسعات الجارية بعددا من المشروعات الحيوية.

رافق المحافظ خلال الجولة محمد نور السكرتير المساعد، وتيسير عبدالفتاح رئيس مدينة الجيزة، وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش، وخالد عصر رئيس مركز ومدينة كرداسة، وأشرف بكر رئيس حى شمال، وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة.