جدة - نرمين السيد - قال سامح شكرى وزير الخارجية، إن من الضرورى المحافظة على درجة حرارة الأرض، والتأقلم مع تغير المناخ، والوصول إلى حلول منطقية بشأن الأضرار التى تحدث، وأن يكون هناك دعم للمجتمعات المعرضة للتضرر.





وأضاف شكرى، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، فى ختام حوار بطرسبرج للمناخ، اليوم الثلاثاء، أن من الضرورى استغلال كل فرصة للتسوية خصوصا وأننا نواجه تحديات عالمية اليوم ومخاطر العودة إلى اضطرابات فى البيئة واضطربات فى الأمن الغذائى. وأوضح أن هناك حاجة إلى الالتزام السياسى لتحقيق التقدم للتعامل فى تغير المناخ بطريقة مجدية، وعلينا التحرك من خلال مفاوضات المناخ وألا يكون هناك إمكانية لترك أى دولة والتحرك جميعا بناء على اتفاق باريس، معربا عن تطلع مصر للتعاون مع ألمانيا للنجاح فى مؤتمر المناخ المقبل فى شرم الشيخ.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الخارجية: من الضرورى المحافظة على حرارة الأرض والتأقلم مع تغير المناخ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.